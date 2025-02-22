Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητεί -σύμφωνα με πληροφορίες- το Ισραήλ με την υποστήριξη των ΗΠΑ, μετά την παράδοση από τη Χαμάς σορού που δεν ήταν της ομήρου που είχε συμφωνήσει ότι θα παρέδιδε.

Οι ίδιες πληροφορίες από ισραηλινές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η συνεδρίαση πιθανότατα θα λάβει χώρα την Τρίτη ως επιπρόσθετο μέρος της προγραμματισμένης μηνιαίας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ή ακόμα και νωρίτερα την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025 ως επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Δεν υπάρχουν λόγια που μπορούν να περιγράψουν μια τέτοια θηριωδία. Η Χαμάς όχι μόνο δολοφόνησε εν ψυχρώ τους Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, ένα τετράχρονο αγόρι και ένα μωρό δέκα μηνών, αλλά συνεχίζει να παραβιάζει κάθε βασική ηθική αξία ακόμη και μετά το θάνατό τους.

Αντί να επιστρέψει τη Σίρι, τη μητέρα του Κφιρ και του Αριέλ, η Χαμάς επέστρεψε μια άγνωστη σορό σαν να ήταν ένα άχρηστο φορτίο. Αυτό είναι σκληρότητα άνευ προηγουμένου» ανέφερε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ πρέσβης Ντάνι Ντανόν.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας και η Γενική Συνέλευση, ανέφερε, δεν μπορούν να συνεχίσουν να σιωπούν μπροστά στη βαρβαρότητα της Χαμάς.

«Το κράτος του Ισραήλ απαιτεί μια σαφή και απερίφραστη καταδίκη αυτού του ειδεχθούς εγκλήματος και μια σαφή και άμεση απαίτηση για την επιστροφή της Σίρι στην οικογένεια της. Η ιστορία θα θυμάται καλά ποιοι έμειναν αμέτοχοι και σιωπηλοί, ενώ η Χαμάς καταπατούσε τις πιο βασικές αρχές της ανθρωπότητας» πρόσθεσε ο κ. Ντανόν.

Πηγή: skai.gr

