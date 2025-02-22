Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, δήλωσε την Παρασκευή ότι αντιτίθεται στη νέα δίκη των Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ μετά από 35 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία των γονιών τους με κυνηγετικό όπλο.

Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο Χόχμαν, σε συνέντευξη Τύπου, εξέφρασε αμφιβολίες για το εάν οι αδερφοί Μενέντεζ είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά από τους γονείς τους - η κακοποίηση που οι αδελφοί λένε ότι τους παρακίνησε να σκοτώσουν τους γονείς τους, το 1989.

Οι αδερφοί Μενέντεζ καταδικάστηκαν το 1996 για φόνο πρώτου βαθμού και καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Η υπόθεση σαγήνευσε τις ΗΠΑ, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη, τη δεκαετία του 1990 λόγω του πλούτου και των προνομίων των αδελφών ως κατόχων δισκογραφικής εταιρείας και στελεχών της βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Μια πρόσφατη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix έφερε νέα στοιχεία και αναζωογόνησε το ενδιαφέρον του κοινού.

Ο προηγούμενος εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Τζορτζ Γκασκόν, ζήτησε πέρυσι να απελευθερωθούν τα αδέρφια καταδικάζοντάς τους για μικρότερο έγκλημα, λέγοντας ότι είχαν πληρώσει το χρέος τους στην κοινωνία και υποστηρίζοντας ότι η καλύτερη κατανόηση τώρα του πώς επηρεάζει η σεξουαλική κακοποίηση τα θύματα έπαιξε μεγάλο ρόλο στη σκέψη τους.

Κι ενώ οι δικαστικές ακροάσεις που θα επηρέαζαν την πιθανή απελευθέρωση των αδελφών εκκρεμούσαν, ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες Μάικλ Τζέσιτς ανέβαλε τη ακρόαση για τις 20 Μαρτίου.

Ο Χόχμαν είπε την Παρασκευή ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για το αν θα έπρεπε να καταδικαστούν τα αδέρφια για ένα μικρότερο έγκλημα που θα είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωσή τους από τη φυλακή.

Το αίτημα των αδελφών για νέα δίκη βασίστηκε σε νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά από τους γονείς τους, συμπεριλαμβανομένης μιας επιστολής που φέρεται να έστειλε ένας από τους αδελφούς σε έναν ξάδερφό τους, στην οποία είχε αναφέρει λεπτομερώς την κακοποίηση.

Ωστόσο, ο Χόχμαν είπε την Παρασκευή ότι η αυθεντικότητα αυτής της επιστολής δεν μπορεί να αποδειχθεί, ένας κύριος λόγος που ανέφερε για να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε νέα δίκη των αδελφών.

«Υποστηρίζουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ότι δεν είναι αξιόπιστα στοιχεία», είπε ο Χόχμαν στους δημοσιογράφους σχετικά με την επιστολή.

Πρόσθεσε ότι αν η επιστολή «υπήρχε, ο συνήγορος υπεράσπισης θα την είχε χρησιμοποιήσει στη δίκη».

Ο Χόχμαν είπε ότι κάνοντας την ανασκόπηση της υπόθεσης, διαπίστωσε ότι τα αδέρφια είχαν αλλάξει την ιστορία τους πέντε φορές για το τι συνέβη τη νύχτα των φόνων και ότι δεν έθεσαν το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης παρά μόνο αφού είπαν στην αστυνομία δύο διαφορετικές εκδοχές για το τι οδήγησε στο θάνατο των γονιών τους.

Είπε ότι είχε καταθέσει ένα δικαστικό έγγραφο την Παρασκευή, το οποίο εξέθετε την αντίθεσή του να παραπέμψει τους αδελφούς σε μια νέα δίκη.

Μια ομάδα μελών της οικογένειας Μενέντεζ που ζήτησαν την απελευθέρωσή τους επέκρινε δριμύτα τον Χόχμαν.

«Άνοιξε τις πληγές που περάσαμε δεκαετίες προσπαθώντας να επουλώσουμε. Δεν μας άκουσε. Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από τα σχόλιά του, στα οποία ουσιαστικά «έσκισε» τα νέα στοιχεία και δυσφήμησε τα αδέρφια)», ανέφεραν τα μέλη της οικογένειας σε γραπτή δήλωση.

Ο Χόχμαν είπε ότι το γραφείο του τις επόμενες εβδομάδες θα εκδώσει γνώμη σχετικά με το εάν οι αδελφοί θα πρέπει να καταδικαστούν για ένα μικρότερο έγκλημα. Η υπεράσπιση ζήτησε να καταδικαστούν για εκούσια ανθρωποκτονία, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωσή τους.

