Η Βόρεια Κορέα λέει ότι το πυρηνικό υποβρύχιο των ΗΠΑ στο λιμάνι της Νότιας Κορέας αποτελεί σοβαρή απειλή

Το υπουργείο Άμυνας της Βόρειας Κορέας δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν και πάλι σοβαρή απειλή για την ασφάλεια στέλνοντας ένα πυρηνικό υποβρύχιο σε λιμάνι της Νότιας Κορέας και οι στρατιωτικές της δυνάμεις είναι έτοιμες να λάβουν κάθε αναγκαία ενέργεια, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η εμφάνιση ενός αμερικανικού πυρηνικού υποβρυχίου στην κορεατική χερσόνησο είναι μια «σαφής έκφραση της αμετάβλητης υστερίας των ΗΠΑ για αντιπαράθεση» κατά της Βόρειας Κορέας, ανέφερε σε δήλωσή του εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Βόρειας Κορέας.

«Εκφράζουμε σοβαρή ανησυχία για την επικίνδυνη εχθρική στρατιωτική πράξη των ΗΠΑ που μπορεί να οδηγήσει την οξεία στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή γύρω από την κορεατική χερσόνησο σε μια πραγματική σύγκρουση ένοπλων δυνάμεων», ανέφερε η δήλωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Οι ένοπλες δυνάμεις της θα «ασκήσουν χωρίς δισταγμό το νόμιμο δικαίωμα να τιμωρούν όσους τους προκαλούν», ανέφερε.

Το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι το υποβρύχιο USS Alexandria εισήλθε στο λιμάνι Μπουσάν τη Δευτέρα για προμήθειες και ανάπαυση για το πλήρωμά του και ότι θα είναι μια ευκαιρία για τα ναυτικά των δύο χωρών να προωθήσουν την ανταλλαγή και τη συνδυασμένη αμυντική στάση.

Το αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο ταχείας επίθεσης είναι μέρος του στόλου του Ειρηνικού των ΗΠΑ οπλισμένο με πυραύλους κρουζ Tomahawk, σύμφωνα με το αμερικανικό ναυτικό.

Η Βόρεια Κορέα επικρίνει τακτικά την παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών μέσων και κοινές ασκήσεις από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας. Την Κυριακή, προειδοποίησε για «ανεπιθύμητες συνέπειες» επικρίνοντας μια σειρά ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους συμμάχους.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Βορρά δεν ανέφερε ξεχωριστές ασκήσεις με πραγματικά πυρά που πραγματοποιήθηκαν από κοινού από στρατούς της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ σε πεδίο βολής νότια των στρατιωτικοποιημένων κορεατικών συνόρων από την περασμένη εβδομάδα.

Ο Βορράς έχει εντείνει την επιθετική ρητορική από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο μήνα για τη δεύτερη προεδρία του, παρά τα σχόλιά του που υποδηλώνουν ότι θα επικοινωνήσει με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν για άμεσο διάλογο.

Πηγή: skai.gr

