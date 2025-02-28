Βόρεια Κορέα: Δοκιμαστική εκτόξευση στρατηγικού πυραύλου κρουζ

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε χθες ότι προχώρησε σε δοκιμαστική εκτόξευση στρατηγικού πυραύλου κρουζ, σε μια επίδειξη ικανότητας πυρηνικής αποτροπής, την οποία παρακολούθησε ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Επικαλούμενος την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας, ο Κιμ ζήτησε από τις πυρηνικές δυνάμεις της χώρας να βρίσκονται σε «πολεμική» ετοιμότητα.

