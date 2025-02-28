Ευρωπαϊκής Ένωση: Συμφωνία για την ανταγωνιστικότητα και την απανθρακοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τη συμφωνία για καθαρή βιομηχανία, ένα τολμηρό επιχειρηματικό σχέδιο για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της βιομηχανίας μας.

Η συμφωνία θα επιταχύνει την απανθρακοποίηση, διασφαλίζοντας παράλληλα το μέλλον της μεταποίησης στην Ευρώπη.

Όντας αντιμέτωπες με το υψηλό ενεργειακό κόστος και τον σκληρό και συχνά αθέμιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό, οι βιομηχανίες μας χρειάζονται επείγουσα στήριξη. Η συμφωνία αυτή καθιστά την απανθρακοποίηση ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Το πλαίσιο αυτό μπορεί να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, καθώς παρέχει βεβαιότητα και προβλεψιμότητα σε εταιρείες και επενδυτές ότι η Ευρώπη παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της να καταστεί μια απανθρακοποιημένη οικονομία έως το 2050.

Η συμφωνία παρουσιάζει μέτρα για την ενίσχυση ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας. Θα αποτελέσει ένα πλαίσιο για την προσαρμογή των μέτρων σε συγκεκριμένους τομείς. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την αυτοκινητοβιομηχανία τον Μάρτιο, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τον χάλυβα και τα μέταλλα την άνοιξη. Έχουν προγραμματιστεί και άλλες εξειδικευμένες δράσεις για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία καθαρής τεχνολογίας.

Κατερίνα Πλατή

