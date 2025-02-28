Το «παιχνίδι» που παίζει ο απεσταλμένος του Πούτιν για να παρασύρει τις ΗΠΑ

Ο τελευταίος απεσταλμένος της Ρωσίας προσφέρει την προοπτική επικερδών επιχειρηματικών συμφωνιών στον Ίλον Μασκ και τον Ντόναλντ Τραμπ, παίζοντας... παιχνίδι σε πολλά επίπεδα.

Ο Kirill Dmitriev ξεκίνησε τις κινήσεις του αυτή την εβδομάδα, δημοσιεύοντας στην πλατφόρμα X για πρώτη φορά μετά από μια και πλέον δεκαετία, δηλώνοντας ότι η συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας ήταν «κλειδί για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων». Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα γραφικό βίντεο που απεικονίζει μια κοινή αποστολή στον πλανήτη Άρη με τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, με έναν από τους πυραύλους του Μασκ.

Η εστίαση στο μεγάλο όνειρο του Μασκ να κατακτήσει τον Κόκκινο Πλανήτη δεν ήταν τυχαία για τον απεσταλμένο του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για την εξωτερική οικονομική συνεργασία. Ο άλλοτε επενδυτικός τραπεζίτης της Goldman Sachs Group Inc. έχει μια κρίσιμη αποστολή: να κάνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και κορυφαίους συμβούλους όπως ο Μασκ να εκτιμήσουν τις προοπτικές για μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Ρωσία, ως δόλωμα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με όρους ευνοϊκούς για το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο είδε ένα άνοιγμα για τέτοιες συνομιλίες, όταν ο Τραμπ άρχισε να απαιτεί πρόσβαση στους ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας, είπε το πρόσωπο, ζητώντας να μην κατονομαστεί συζητώντας εσωτερικά θέματα.

Η Ρωσία «αναζητά τρόπους να εκμεταλλευτεί αυτό που θεωρεί ως «πραγματισμό» του Τραμπ και εάν μια εμπορική προσέγγιση θα λειτουργήσει με τους επιχειρηματίες της ομάδας του», δήλωσε η Ekaterina Schulmann, πολιτική επιστήμονας στο Carnegie Russia Eurasia Center στο Βερολίνο. Ο Ντμίτριεφ «ταιριάζει σε αυτήν την ιδέα ως επενδυτής και ως διευκολυντής που γνωρίζει ανθρώπους από το περιβάλλον του Τραμπ εδώ και πολύ καιρό».

Ο Πούτιν ενίσχυσε αυτή τη στρατηγική όταν προσφέρθηκε να συνεργαστεί με τους «Αμερικανούς εταίρους» για την εξόρυξη των μετάλλων σπάνιων γαιών της Ρωσίας. Η Ρωσία έχει «περισσότερους πόρους αυτού του είδους από την Ουκρανία», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Προσφέρθηκε επίσης να πουλήσει περίπου 2 εκατομμύρια τόνους αλουμινίου στις ΗΠΑ εάν ο Τραμπ άρει τους περιορισμούς στις εισαγωγές και πρότεινε οι ρωσικές εταιρείες να δημιουργήσουν μια κοινοπραξία με αμερικανικές ομολόγους για την παραγωγή αλουμινίου στη Σιβηρία.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία εξετάζουν επίσης κοινά έργα στην Αρκτική και σε άλλες περιοχές, είπε ο Ντμίτριεφ σε δημοσιογράφους στο Ριάντ, σύμφωνα με το Interfax. «Τα κοινά έργα θα μας επιτρέψουν να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία», είπε.

Ρωσικές και αμερικανικές εταιρείες ενδιαφέρονται για συνεργασία, αλλά «δεν έχει γίνει ακόμη ουσιαστική συζήτηση για αυτό το θέμα», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Υπάρχει μια δηλωμένη θέση των ΗΠΑ - πρώτα μια διευθέτηση και μετά η οικονομία. Όλα πρέπει να επιλυθούν σταδιακά».

Η Ρωσία ανταγωνίζεται τώρα τη συμφωνία που έχει συνάψει η Ουκρανία με τις ΗΠΑ για κοινή ανάπτυξη των φυσικών της πόρων. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να υπογράψει τη συμφωνία με τον Τραμπ την Παρασκευή, προσφέροντας μια κρίσιμη ευκαιρία για απευθείας συνομιλίες πριν από μια πιθανή σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

«Θα ήθελα να αγοράσω ορυκτά και στη ρωσική γη», η οποία έχει «πολύ καλά» αποθέματα σπάνιων γαιών, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη. «Κοιτάξτε, είναι υπέροχο αν τακτοποιηθούμε - είναι υπέροχο και για τη Ρωσία, γιατί μπορούμε να κάνουμε συμφωνίες εκεί, έχουν πολύτιμη γη που δεν χρησιμοποιείται».

Σίγουρα, υπάρχουν πολλά εμπόδια στην εμπλοκή των επιχειρήσεων των ΗΠΑ στη Ρωσία, ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιστεί. Πολλές δυτικές πολυεθνικές προσπάθησαν να φύγουν από τη Ρωσία όταν ξέσπασε ο πόλεμος, διακόπτοντας δεκαετίες εμπλοκής στην αγορά, ενώ το Κρεμλίνο επέβαλε σκληρές περικοπές στις αξίες πώλησης των εταιρειών και κατέλαβε τις τοπικές θυγατρικές όσων προσπαθούσαν να φύγουν, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η στρατηγική του Πούτιν απέναντι στον Τραμπ αντανακλά την εκπαίδευσή του ως πράκτορας στη σοβιετική KGB, η οποία χρησιμοποίησε παρόμοιες τεχνικές «κατοπτρισμού» για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των στόχων στρατολόγησης, σύμφωνα με τη Maria Snegovaya, ανώτερη συνεργάτιδα του Προγράμματος Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που εδρεύει στην Ουάσιγκτον.

Ακόμη και πριν από την ορκωμοσία της προεδρίας των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, ο Πούτιν «χρησιμοποίησε φράσεις από τη ρητορική του ίδιου του Τραμπ - για παράδειγμα, ότι οι εκλογές του 2020 κλάπηκαν από τον Τραμπ και ότι αν ο Τραμπ ήταν στην εξουσία, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει», είπε ο Σνεγκόβαγια. «Τώρα βλέπουμε ξεκάθαρα τη συνέχιση της ίδιας προσέγγισης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.