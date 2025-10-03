Λογαριασμός
Νέος βασιλιάς στο Λουξεμβούργο: Ορκίστηκε ο Μεγάλος Δούκας, Γκιγιόμ – Βίντεο, φωτογραφίες 

Το κρατίδιο έχει νέο βασιλικό ζευγάρι, τον Μεγάλο Δούκα Γκιγιόμ και τη σύζυγό του, Δούκισσα του Λουξεμβούργου, Στεφανί - Ποιοι γαλαζοαίματοι παρευρέθηκαν

λουξεμβουργο

Σε μια σεμνή και λιτή σεμνή τελετή, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Λουξεμβούργο, ορκίσθηκε σήμερα νέος Μεγάλος Δούκας ο πρίγκιπας Γκιγιόμ (Γουλιέλμος), ο οποίος αναλαμβάνει επισήμως τον θρόνο του Δουκάτου μετά την παραίτηση του πατέρα του, Ανρί, τον Νοέμβριο του 2024. 

Πλέον το κρατίδιο έχει νέο βασιλικό ζευγάρι, τον Μεγάλο Δούκα Γκιγιόμ και τη σύζυγό του, Δούκισσα του Λουξεμβούργου, Στεφανί. 

λουξεμβουργο βασιλιας

Ο 5χρονος γιος τους, πρίγκιπας Κάρολος, γίνεται επισήμως ο διάδοχος του θρόνου. 

Ποιοι γαλαζοαίματοι παρευρέθηκαν στην τελετή

Ο 70χρονος Μεγάλος Δούκας Ανρί (Ερρίκος) -  ο οποίος αποχωρεί μετά από σχεδόν 25 χρόνια - υπέγραψε το έγγραφο παραίτησης συνοδευόμενος από τον ξάδερφό του, βασιλιά Φίλιππο του Βελγίου.

λουξεμβουργο βασιλιας

Ο βασιλιάς Φίλιππος παρευρέθηκε στην τελετή μαζί με τη σύζυγό του, Βασίλισσα Ματθίλδη, και από το μεγαλύτερο παιδί τους, Πριγκίπισσα Ελισάβετ,  κληρονόμο του βελγικού θρόνου. 

Ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Γουλιέλμος-Αλέξανδρος, ήταν επίσης παρών μαζί με τη σύζυγό του, βασίλισσα Μάξιμα.

Στην τελετή παρέστη και η διάδοχος του ολλανδικού θρόνου, πριγκίπισσα Καταρίνα-Αμαλία. 

Ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου είναι ο αρχηγός κράτους του Λουξεμβούργου, σύμβολο της ενότητάς του και εγγυητής της εθνικής ανεξαρτησίας. Ασκεί εκτελεστική εξουσία σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους της χώρας.

Το Λουξεμβούργο είναι το μοναδικό κυρίαρχο δουκάτο του κόσμου και από το 1815 έχουν υπάρξει 10 μονάρχες. 

Πηγή: skai.gr

