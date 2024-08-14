Η Βόρεια Κορέα θα αρχίσει να δέχεται και πάλι ξένους τουρίστες στη βορειοανατολική πόλη Σαμτζιγιόν τον Δεκέμβριο, και πιθανόν στην υπόλοιπη χώρα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Η κίνηση είναι μια ένδειξη ότι η χώρα ετοιμάζεται να ξανανοίξει τα σύνορά της σε μεγαλύτερες ομάδες ξένων τουριστών ύστερα από χρόνια αυστηρών ελέγχων στα σύνορα λόγω της πανδημίας της COVID.

«Έχουμε λάβει επιβεβαιώσεις από τον τοπικό μας συνεργάτη ότι ο τουρισμός στην Σαμτζιγιόν και πιθανόν στην υπόλοιπη χώρα, θα ξεκινήσει και πάλι επισήμως τον Δεκέμβριο του 2024», δήλωσε στην ιστοσελίδα της η εταιρίας ταξιδίων Koryo Tours που εδρεύει στο Πεκίνο.

Οι διεθνείς πτήσεις προς και από τη Βόρεια Κορέα ξεκίνησαν και πάλι πέρυσι και μια μικρή ομάδα Ρώσων τουριστών πραγματοποίησε ιδιωτική περιήγηση στη Βόρεια Κορέα τον Φεβρουάριο. Υψηλόβαθμοι ξένοι αξιωματούχοι, όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιούνιο, έχουν επίσης επισκεφθεί τη χώρα.

Αλλά η Βόρεια Κορέα δεν έχει ανοίξει πλήρως τις πύλες της σε ξένους τουρίστες από το 2020.

«Ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια αναμονής για την ανακοίνωση αυτή, η Koryo Tours είναι πολύ ενθουσιασμένη για το εκ νέου άνοιγμα του βορειοκορεατικού τουρισμού», δήλωσε η εταιρία, προσθέτοντας ότι ο τοπικός συνεργάτης της θα επιβεβαιώσει τα δρομολόγια και τις ημερομηνίες τις ερχόμενες εβδομάδες.

Η Βόρεια Κορέα κατασκευάζει αυτό που ονομάζει «σοσιαλιστική ουτοπία» στη Σαμτζιγιόν, μια πόλη κοντά στα κινεζικά σύνορα και ένα «πρότυπο πολιτισμένης ορεινής πόλης» με νέα διαμερίσματα, ξενοδοχεία, ένα θέρετρο σκι καθώς και εμπορικές, πολιτιστικές και ιατρικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

