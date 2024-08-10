Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα μεταφέρει πλημμυροπαθείς στην Πιονγκγιάνγκ

Η Βόρεια Κορέα δεν θα ζητήσει βοήθεια εκτός της χώρας προκειμένου να ανακάμψει από τις πλημμύρες που κατέστρεψαν περιοχές κοντά στα σύνορα της χώρας με την Κίνα, δήλωσε ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, ενώ διέταξε τους αξιωματούχους να φέρουν χιλιάδες εκτοπισμένους κατοίκους στην πρωτεύουσα για να τους παρέχουν καλύτερη φροντίδα.

Ο Κιμ είπε ότι θα χρειαστούν περίπου δύο με τρεις μήνες για την ανοικοδόμηση των σπιτιών και την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Μέχρι τότε, η κυβέρνησή του σχεδιάζει να φιλοξενήσει περίπου 15.400 άτομα - μητέρες, παιδιά, ηλικιωμένους και ανάπηρους στρατιώτες - σε εγκαταστάσεις στην Πιονγκγιάνγκ, όπως ανέφερε σήμερα το επίσημο κεντρικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας.

Το KCNA είπε ότι ο Κιμ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια του διήμερου ταξιδιού του στη βορειοδυτική πόλη Uiju προκειμένου να συναντήσει τους πλημμυροπαθείς και να συζητήσει τις προσπάθειες ανάκαμψης. Μάλιστα, το επίσημο κεντρικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας επαίνεσε τον Κιμ, λέγοντας ότι η επίσκεψη έδειξε την «ιερή του ηγεσία» και τη «ζεστή αγάπη και την αφοσιωμένη υπηρεσία στον λαό».

Δημοσιεύματα κρατικών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων πλημμύρισαν 4.100 σπίτια, 7.410 στρέμματα γεωργικών αγρών και πολλά άλλα δημόσια κτίρια, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε κατασκευές, δρόμους και σιδηροδρόμους στη βορειοδυτική πόλη Sinuiju και στη γειτονική πόλη Uiju.

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει παράσχει πληροφορίες για θανάτους, αλλά ο Κιμ φέρεται να κατηγόρησε δημόσιους αξιωματούχους για παραμέληση της πρόληψης καταστροφών.

Υπενθυμίζεται ότι, οι παραδοσιακοί σύμμαχοι της χώρας, η Ρωσία και η Κίνα, καθώς και διεθνείς οργανώσεις, προσφέρθηκαν να παράσχουν είδη πρώτης ανάγκης, αλλά η Βόρεια Κορέα δεν έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία να τα λάβει.

«Εκφράζοντας τις ευχαριστίες του σε διάφορες ξένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς για την προσφορά τους σε ανθρωπιστική βοήθεια, ο Κιμ είπε ότι αυτό που θεωρούμε καλύτερο σε όλους τους τομείς είναι η σταθερή εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και η αυτόνομη αντιμετώπιση», ανέφερε το KCNA.

Την ίδια στάση είχε κρατήσει και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο βορειοκορεάτης ηγέτης -αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσέφερε βοήθεια- εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του, αλλά λέγοντας ότι ο Βορράς έχει δημιουργήσει τα δικά του σχέδια αποκατάστασης και θα ζητήσει τη βοήθεια της Μόσχας μόνο εάν χρειαστεί αργότερα.

Είδη πρώτης ανάγκης προσφέρθηκε να στείλει και η αντίπαλη Νότια Κορέα αλλά είναι πολύ απίθανο η Βόρεια Κορέα να αποδεχτεί την προσφορά της, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και λόγω των αυξανόμενων πυρηνικών φιλοδοξιών του Βορρά αλλά και λόγω των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων της Νότιας Κορέας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία.

Υπενθυμίζεται ότι η Βόρεια Κορέα είχε επίσης απορρίψει την προσφορά της Νότιας Κορέας για βοήθεια και κατά το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 το 2022.

Ορισμένα τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι οι ζημιές από τις πλημμύρες είναι πιθανώς μεγαλύτερες από αυτές αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας και πως ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους 1.000.

Πηγή: skai.gr

