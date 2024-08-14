Δεκαπενταύγουστο στο... σπίτι θα κάνουν οι Ιταλοί

Εξίμισι εκατομμύρια Ιταλοί δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές, ούτε την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου. Σύμφωνα με έρευνα ένωσης καταναλωτών, 3.700.000 πολίτες αποφάσισαν να μη φύγουν από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. Διότι, σε σχέση με πέρυσι, επτά ημέρες διακοπών στην θάλασσα κοστίζουν μέχρι και 10% περισσότερο. Παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών με πακέτα προσφορών, τα ιταλικά ξενοδοχεία φέτος ακρίβυναν κατά 17%.



Μια τάση, η οποία είναι εμφανής και σε όλες τις μεγάλες πόλεις και περιφέρειες της χώρας. Η Ρώμη τις ημέρες αυτές είναι γεμάτη ξένους τουρίστες που τη βρίσκουν πανέμορφη και ακόμα πιο εντυπωσιακή, έστω και αν πολλά καφέ και καταστήματα είναι κλειστά. Τα πρώτα στοιχεία της φετινής τουριστικής σεζόν, όπως γράφει η οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore, δείχνουν ότι σε σχέση με το 2023 ο τομέας παρουσιάζει κάμψη. Οι Ιταλοί ξοδεύουν λιγότερα χρήματα, είναι πιο διστακτικοί εξαιτίας της αύξησης των τιμών και των προβληματικών μισθών. Είναι σαφές ότι συνεχίζουν να χάνουν αγοραστική δύναμη.

Μεγάλη μείωση των διανυκτερεύσεων σε Νάπολη και Σικελία

Στη Νάπολη, για παράδειγμα, ξενοδόχοι και εστιάτορες επιβεβαιώνουν ότι από τις αρχές Αυγούστου οι διανυκτερεύσεις των Ιταλών τουριστών έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 20%. Το πρόβλημα, σε έναν βαθμό, λύνεται χάρη στην παρουσία των ξένων, οι οποίοι επισκέπτονται πλέον τη μεγαλούπολη του ιταλικού Νότου όχι μόνον το καλοκαίρι, αλλά και όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στη Σικελία, σε πανέμορφα θέρετρα όπως η Ταορμίνα, το Τζαρντίνι Νάξος και η Σικουλιάνα. Στην περίπτωση αυτή έπαιξε αρνητικό ρόλο και το πρόβλημα της λειψυδρίας, που συνεχίζει να πλήττει το μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας.



Όπως και να ‘χει, απόψε θα στηθούν μικρές και μεγάλες γιορτές σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές, εν αναμονή της αυριανής μεγάλης ημέρας. Ιταλοί νέοι -φυσικά και εκείνοι που δεν μπόρεσαν να πάνε σε ξακουστά θέρετρα- θα ξενυχτήσουν στις παραλίες με μια κιθάρα, μπίρες και προπαντός μεγάλες, ενθουσιώδεις παρέες. Με την επίγνωση, όπως πάντα, ότι από αύριο το φθινόπωρο θα αρχίσει να ξεπροβάλλει δειλά-δειλά και πάλι από τον ορίζοντα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.