Πορτογαλία: Η easyJet ακυρώνει πάνω από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια

Η βρετανική εταιρία easyJet ακύρωσε πάνω από 200 πτήσεις από και προς τα πορτογαλικά αεροδρόμια που ήταν προγραμματισμένες από αύριο, Πέμπτη, έως το Σάββατο, λόγω απεργίας του προσωπικού καμπίνας που έχει ως βάση του την Πορτογαλία, όπως ανακοίνωσε χθες.

Η εταιρία ακύρωσε 232 από τις 1.138 προγραμματισμένες πτήσεις κατά τις τρεις ημέρες της απεργίας, όπως διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις ακυρώσεις, και που έχουν ήδη ενημερωθεί από την easyJet, μπορούν να επιλέξουν να λάβουν πίσω τα χρήματά τους ή να πετάξουν με άλλη πτήση, πρόσθεσε η εταιρία που τόνισε ότι «οι πτήσεις προς την Πορτογαλία από άλλες βάσεις στο εξωτερικό δεν επηρεάζονται» από την απεργιακή κινητοποίηση.

Η πορτογαλική κυβέρνηση έχει εξάλλου θεσπίσει την παροχή των ελάχιστων υπηρεσιών, κάτι που θα επιτρέψει να διασφαλιστούν ορισμένες συνδέσεις προς το νησί της Μαδέρας, το Λονδίνο, τη Γενεύη ή το Λουξεμβούργο.

Το συνδικάτο προσωπικού καμπίνας της easyJet που έχει ως βάση του την Πορτογαλία είχε προειδοποιήσει στα τέλη Ιουλίου για την απεργία ζητώντας τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

