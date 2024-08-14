Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Είπε ακόμα ότι έχουν προωθηθεί σε βάθος ενός και δύο χιλιομέτρων προς διάφορες κατευθύνσεις από την αρχή της σημερινής ημέρας.

Ειδικότερα, σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εμφανίζεται να συνομιλεί με τον αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου Ολεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος δηλώνει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνέλαβαν 100 Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου κατά τις σημερινές επιχειρήσεις.

Δείτε χάρτη:

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά από τον στρατηγό Σίρσκι την ενίσχυση των μετώπων του Τορέτσκ και του Ποκρόφσκ εν αναμονή της βοήθειας από τους συμμάχους που περιμένει το Κίεβο.

Η ουκρανική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα ρεπορτάζ που δείχνει Ουκρανούς στρατιώτες να κατεβάζουν ρωσική σημαία σε κρατικό κτίριο της πόλης Σούτζα στην περιοχή του Κουρσκ φωνάζοντας «Δόξα στην Ουκρανία».

Δημοσιογράφος της τηλεόραση απεσταλμένος στην πόλη μετέδωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της Σούτζα, που αποτελεί νευραλγικό κόμβο διαμετακόμισης του ρωσικού φυσικού αερίου.

Το βίντεο δείχνει επίσης φάλαγγα καμένων ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων στην είσοδο της Σούτζα, καθώς και άδειους δρόμους και ανέπαφα καταστήματα και κρατικά κτίρια στην πόλη.

Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρριψε 117 drones και τουλάχιστον τέσσερις πυραύλους που εκτόξευσε εναντίον της Ρωσίας το Κίεβο.

Από το Ελσίνκι, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να υπερασπισθεί τον εαυτό της και κατά συνέπεια να διεξαγάγει στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή του Κουρσκ, στο ρωσικό έδαφος.

«Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να υπερασπισθεί τον εαυτό της και είναι σαφές ότι μπορούν να διεξαγάγουν την επιχείρησή τους στο Κουρσκ», δήλωσε ο Πέτερι Ορπο κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον ομόλογό του της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ.

«Υποστηρίζουμε πλήρως την Ουκρανία στις διάφορες επιχειρήσεις και προσωπικά τους εύχομαι επιτυχία», δήλωσε από την πλευρά του ο Εσθονός πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

