Η Βόρεια Κορέα μετέφερε 250 νέους εκτοξευτές τακτικών βαλλιστικών πυραύλων στα σύνορά της με τη Νότια Κορέα, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να επιβλέπει προσωπικά τη διαδικασία.

Μια τελετή με επευφημίες και πυροτεχνήματα πραγματοποιήθηκε στην Πιονγκγιάνγκ την Κυριακή για τη μεταφορά των νέων κινητών εκτοξευτών σε στρατιωτικές μονάδες πρώτης γραμμής, ανέφερε το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Το ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας και η αδιάκριτη επέκταση των στρατιωτικών μπλοκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να έχουμε πλήρως έτοιμο τον πυρηνικό μας εξοπλισμό», είπε ο Κιμ σύμφωνα με το KCNA.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από τα κρατικά μέσα δείχνουν ότι οι εκτοξευτές είναι φέρουν τέσσερις πυραύλους ο καθένας και τα συστήματα φαίνεται να χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς γνωστό ως Hwasong 11D, δήλωσαν ειδικοί όπλων. Ο πύραυλος έχει δοκιμαστεί σε αποστάσεις μεταξύ 100 χιλιομέτρων έως 300 χιλιομέτρων, αν και είναι αβέβαιο εάν η Βόρεια Κορέα έχει καταφέρει πραγματικά να κατασκευάσει 1.000 πυραύλους.

Οι εκτοξευτές μπορούν να διατηρηθούν κρυμμένοι και να εκτοξεύσουν πυραύλους σε μεγάλα τμήματα της Νότιας Κορέας και στις αμερικανικές βάσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι πύραυλοι αποτελούν επίσης μέρος συστημάτων που η Βόρεια Κορέα φέρεται να έχει στείλει στη Ρωσία για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, δήλωσαν Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι .

Οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα και οι σύμμαχοί τους έχουν κατηγορήσει τη Βόρεια Κορέα ότι στέλνει στη Ρωσία τεράστιες ποσότητες βλημάτων πυροβολικού, καθώς και βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.