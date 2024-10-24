Ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει να παίρνει νέα διάσταση. Την περασμένη Παρασκευή η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών NIS ενημέρωσε ότι η Πιονγιάνγκ προτίθεται να διαθέσει στη Ρωσία μέχρι και 12.000 στρατιώτες για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Από αυτούς, 3.000 περίπου έχουν ήδη μεταφερθεί στη Ρωσία. Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική μυστική υπηρεσία στους στρατιώτες θα δοθούν ρωσικές στολές. Η ομάδα Διασταύρωσης Στοιχείων (Fact Check) της DW μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι οι δορυφορικές λήψεις που έδωσε στη δημοσιότητα η NIS (National Intelligence Service) δείχνουν όντως τοποθεσίες στην ανατολική στρατιωτική περιφέρεια της Ρωσίας, στις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκαν βορειοκορεάτες στρατιώτες. Μέχρι στιγμής τόσο η Ρωσία, όσο και η Βόρεια Κορέα διαψεύδουν τις πληροφορίες για μεταφορά βορειοκορεατών στρατιωτών στο ουκρανικό μέτωπο.



Προς το παρόν υπάρχουν ελάχιστες συγκεκριμένες πληροφορίες και πολλά αόριστα σενάρια, δηλώνει στο μικρόφωνο της DW o Νίκο Λάνγκε, συνεργάτης της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου (MSC): «Δεν υπάρχει ωστόσο αμφιβολία ότι οι Βορειοκορεάτες βρίσκονται στη Ρωσία για εκπαίδευση. Και δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία ότι εδώ και αρκετό καιρό, και πιο συγκεκριμένα λίγο μετά την επίσκεψη του προέδρου Πούτιν στην Πιονγιάνγκ για επαφές με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, μονάδες κατασκευών των βορειοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα εδάφη στην Ουκρανία. Από αυτό όμως δεν πρέπει να συμπεράνουμε αυτόματα ότι 12.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες πολεμούν στο πλευρό των Ρώσων στο ουκρανικό μέτωπο. Δεν επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία».

«Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν αναπτύσσουν κοινή στρατηγική»

Οι ΗΠΑ ήταν η πρώτη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που έκανε λόγο για «στοιχεία» σχετικά με την παρουσία βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία. Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους δηλώνοντας: «Αν οι Βορειοκορεάτες σκοπεύουν πράγματι να λάβουν μέρος στον πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας, τότε αυτό συνιστά πολύ σοβαρό πρόβλημα».



Ένα πρόβλημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, όπως όλα δείχνουν, ο επόμενος αμερικανός πρόεδρος, όταν αναλάβει καθήκοντα. Από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι τηρούν στάση αναμονής μέχρι την εκλογή νέου προέδρου στις ΗΠΑ, εκτιμά ο γερμανός ειδικός Νίκο Λάνγκε: «Προς το παρόν, δεν βλέπω τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη να συνεννοούνται για να αναπτύξουν μια κοινή στρατηγική, απαντώντας σε ερωτήματα όπως: Τι θέλουμε να πετύχουμε στην Ουκρανία; Τι θα κάνουμε κατά της Ρωσίας και των υποστηρικτών της; Και πώς θα προχωρήσουμε από κοινού; Αυτό όμως είναι το ζητούμενο τη δεδομένη χρονική στιγμή».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

