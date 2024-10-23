Έκκληση της Ουκρανίας στους Βορειοκορεάτες στρατιώτες: «Παραδοθείτε με ασφάλεια» - Βίντεο 

Η Ουκρανία απεύθυνε κάλεσμα - έκκληση στους περίπου 1500 στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που επιχειρούν, μέσω της Ρωσίας, στα εδάφη της να παραδοθούν, σε βίντεο που μεταδόθηκε στα κορεάτικα.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε, τους καλεί να παραδοθούν ως αιχμάλωτοι πολέμου, παρουσιάζοντας μάλιστα ένα από τα στρατόπεδα αιχμαλώτων που θα μεταφερθούν, σαν… Ξενοδοχείο, με λουλούδια, μονοπάτια ανάμεσα στα δέντρα, φρεσκοπλυμένες κουρτίνες να ανεμίζουν στα παράθυρα και γατούλες να ξεκουράζονται πάνω στα στρωμένα κρεβάτια.

Το Κίεβο υπόσχεται ασφαλείς συνθήκες για τους βορειοκορεάτες που θα παραδοθούν - «καταφύγιο, φαγητό και ζεστασιά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ukraine has released an appeal in Korean, urging DPRK soldiers to surrender as prisoners of war



The video shows one of the POW camps, promising safe conditions - "shelter, food and warmth". pic.twitter.com/TlJkdq76Mc — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2024

Η υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Βόρεια Κορέα απέστειλε 1.500 μέλη των ειδικών της δυνάμεων στη ρωσική Άπω Ανατολή για να εκπαιδευτούν και να εγκλιματιστούν σε τοπικές στρατιωτικές βάσεις, τα οποία πιθανόν θα αποσταλούν να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την Σεούλ, αναμένεται η αποστολή συνολικά περίπου 12.000 στρατιωτών.

Σήμερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε ότι υπάρχουν στοιχεία πως στρατεύματα της Βόρειας Κορέας βρίσκονται στη Ρωσία , «αλλα μένει να δούμε τι θα κάνουν εκεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.