Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-Γιολ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του «δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια» απέναντι στην ανάπτυξη Βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς την «πρόκληση που απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια».

«Η Νότια Κορέα δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια απέναντι σε αυτό», δήλωσε ο Γιουν ύστερα από συνάντησή του με τον Πολωνό ομόλογό του Αντρέι Ντούντα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Νότια Κορέα.

Καταδικάζοντας την ενέργεια αυτή της Πιονγκγιάνγκ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι «η αποστολή από τη Βόρεια Κορέα στρατιωτών στη Ρωσία» για τον πόλεμό της στην Ουκρανία «συνιστά άμεση παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της Χάρτας του ΟΗΕ και αποτελεί πρόκληση που απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια πέραν της Κορεατικής Χερσονήσου και της Ευρώπης», σημείωσε ο Γιουν.

Χθες, Τετάρτη, η Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της Νότιας Κορέας για την ανάπτυξη 3.000 Βορειοκορεατών στρατιωτών στην ανατολική Ρωσία «ανάμεσα στις αρχές και τα μέσα Οκτωβρίου».

«Εκτιμούμε ότι οι στρατιώτες αυτοί ταξίδεψαν με πλοίο από την περιοχή Ουονσάν στη Βόρεια Κορέα ως το Βλαδιβοστόκ, στη Ρωσία, και ότι πήγαν σε πολλές ρωσικές εγκαταστάσεις στρατιωτικής εκπαίδευσης στην ανατολική Ρωσία, όπου εκπαιδεύονται αυτήν την στιγμή», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Οι ΗΠΑ δεν γνωρίζουν αν θα πολεμήσουν στο πλευρό του ρωσικού στρατού, σημείωσε επίσης, κρίνοντας ότι θα ήταν μια «πολύ ανησυχητική πιθανότητα».

Από την πλευρά της η Βόρεια Κορέα διέψευσε ότι παρέχει δυνάμεις στη Ρωσία για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, ενώ εκπρόσωπος της Πιονγκγιάνγκ στον ΟΗΕ δήλωσε ότι πρόκειται για «αβάσιμες φήμες».

Έπειτα από πάνω από δυόμιση χρόνια πολέμου, η Ουκρανία βρίσκεται σε κρίσιμη στρατιωτική κατάσταση, με τις δυνάμεις της να υποχωρούν εδώ και μήνες στο ανατολικό μέτωπο και τη Ρωσία να συνεχίζει να σφυροκοπά τις πόλεις της ελλείψει συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας σε επαρκή ποσότητα.

Η Κίνα δεν είναι ενήμερη

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι το Πεκίνο δεν είναι ενήμερο για την παρουσία Βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία.

Στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιν απάντησε σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε λέγοντας ότι «η κινεζική πλευρά δεν είναι ενήμερη για την κατάσταση».

«Η θέση της Κίνας όσον αφορά την ουκρανική κρίση είναι συνεπής και σαφής και ελπίζουμε ότι όλες οι πλευρές θα προωθήσουν μια αποκλιμάκωση της κατάστασης και θα δεσμευτούν σε πολιτική λύση», πρόσθεσε.

Σύνοδος κορυφής Γιουν-Ντούντα

Ο Γιουν και ο Ντούντα συμφώνησαν εξάλλου να προωθήσουν την οριστικοποίηση νέου συμβολαίου για την εξαγωγή νοτιοκορεατικών αρμάτων μάχης K-2 στην Πολωνία ως το τέλος του έτους, δήλωσε επίσης ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Πολωνό ομόλογό του.

Η νοτιοκορεατική και η πολωνική κυβέρνηση θα υποστηρίξουν ενεργά την σύναψη συμφωνίας πριν από το τέλος του έτους για την παροχή από την νοτιοκορεατική Hyundai Rotem αρμάτων μάχης K-2 στην Πολωνία, συνέχισε ο Γιουν.

Η Νότια Κορέα και η Πολωνία θα καθιερώσουν επίσης ένα νέο φόρουμ αμυντικού διαλόγου και θα συνεργαστούν στενά πάνω σε θέματα ασφαλείας που αφορούν τις δύο χώρες, σημείωσε.

Η Νότια Κορέα, που αναδύεται σε μεγάλη εξαγωγέας όπλων, υπέγραψε συμφωνία πλαίσιο ύψους 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022 για την εξαγωγή μηχανοκίνητων οβιδοβόλων, αρμάτων μάχης και μαχητικών αεροσκαφών, καθώς η Πολωνία αυξάνει τις στρατιωτικές της δαπάνες σε απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

