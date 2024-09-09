Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα νέες εντολές εκκένωσης πολλών περιοχών στο βορειοδυτικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου συνεχίζει ανελέητα την επίθεσή του κατά της Χαμάς, μετά από περισσότερους από έντεκα μήνες πολέμου.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραέ ανήρτησε στο Χ έναν χάρτη με διάφορες περιοχές «που θεωρούνται επικίνδυνες ζώνες μάχης», ζητώντας από τους κατοίκους τους να τις εγκαταλείψουν.

«Οι τρομοκρατικές οργανώσεις εκτοξεύουν ξανά ρουκέτες στο κράτος του Ισραήλ και πραγματοποιούν τρομοκρατικές ενέργειες από αυτήν την περιοχή», τόνισε ο Αντραέ.

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις αρχές Ιανουαρίου ότι «ολοκλήρωσε την εξάρθρωση της στρατιωτικής δομής» της Χαμάς στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, πριν ξεκινήσει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο κεντρικό και νότιο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους.

Νωρίτερα σήμερα, οι ταξιαρχίες αλ Κουντς, η ένοπλη πτέρυγα της Ισλαμικός Τζιχάντ, μιας άλλης παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης στη Γάζα, ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις με ρουκέτες στο Ισραήλ, κυρίως προς την πόλη Ασκελόν.

Μέχρι στιγμής δεν φέρεται να υπάρχει σχέση μεταξύ της εκτόξευσης πυραύλων και της εντολής εκκένωσης.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επανειλημμένα εκδώσει εντολές εκκένωσης για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα το 2007.

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας έχει εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά σε σχεδόν ένα χρόνο πολέμου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους ή αυτοσχέδια καταφύγια μετά από κάθε εντολή εκκένωσης, παίρνοντας μαζί τους τα υπάρχοντά τους, ορισμένες φορές χωρίς να ξέρουν πού να πάνε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

