Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς τόνισε χθες Πέμπτη πως ο «οδικός χάρτης» που παρουσιάστηκε από τον Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα στην πραγματικότητα δεν αποτελεί «νέα πρόταση» για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων.

«Η αλήθεια είναι πως δεν έχει παρουσιαστεί καμιά νέα πρόταση στη Χαμάς», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος με έδρα τη Βηρυτό, που μίλησε τηλεφωνικά σε δημοσιογράφο του AFP στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίασε την 31η Μαΐου σε αδρές γραμμές σχέδιο κατά στάδια, ισραηλινή πρόταση κατ’ αυτόν, ενόψει πλήρους κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του οποίου θα υπάρξει σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων. Έκανε λόγο για ισραηλινό «οδικό χάρτη».

Όμως «δεν υπάρχει καμία πρόταση, το μόνο που υπάρχει είναι τα λόγια που είπε ο (Τζο) Μπάιντεν στην ομιλία του» την περασμένη Παρασκευή, επέμεινε ο κ. Χαμντάν.

«Μέχρι τώρα, οι Αμερικανοί δεν έχουν παρουσιάσει κανένα έγγραφο με το οποίο (οι Ισραηλινοί) δεσμεύονται να τηρήσουν όσα είπε ο Μπάιντεν στην ομιλία του», εξήγησε.

Σύμφωνα με το στέλεχος της Χαμάς, ο Δημοκρατικός πρόεδρος «προσπάθησε να κουκουλώσει την ισραηλινή απόρριψη» προηγούμενης πρότασης, που συζητήθηκε στις αρχές Μαΐου κι είχε αποδεχθεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η Χαμάς, διευκρίνισε ο κ. Χαμντάν, είναι έτοιμη να αποδεχθεί συμφωνία που θα ικανοποιεί τις αξιώσεις της να κηρυχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός και να υπάρξει πλήρης απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Επείγουσα προτεραιότητα»

Χθες Πέμπτη το βράδυ ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε πως ευελπιστεί να δοθεί «απάντηση της Χαμάς το συντομότερο δυνατόν».

«Θεωρούμε πως πρόκειται για επείγουσα προτεραιότητα προκειμένου να εγκριθεί αυτή η κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αρχίσουν να ανακουφίζονται τα δεινά (...) στη Γάζα», δήλωσε σε διαπιστευμένους συντάκτες στην Ουάσιγκτον.

Τη Δευτέρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «ημιτελές» το σχέδιο όπως παρουσιάστηκε από τον Τζο Μπάιντεν.

Χθες ο αμερικανός πρόεδρος και άλλοι 16 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, κυρίως της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, κάλεσαν ξανά τη Χαμάς να δεχτεί το κλείσιμο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Για μήνες το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ μεσολαβούν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις επί οκτώ μήνες έχουν ως αυτό το στάδιο απολογισμό τουλάχιστον 36.654 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου με 1.194 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο στα πιο πρόσφατα επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κι οδηγήθηκαν όμηροι στη Γάζα, 120 θεωρείται πως παραμένουν στον θύλακο, όμως 41 εξ αυτών πιστεύεται πως είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Στα τέλη Νοεμβρίου, κατάπαυση του πυρός διάρκειας μιας εβδομάδας επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 105 όμηροι, ανάμεσά τους 80 Ισραηλινοί και πρόσωπα με διπλή υπηκοότητα, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

