Η κυβέρνηση της Βολιβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χθες Σάββατο εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε διάφορους τομείς της, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Εδμούνδο Νοβίγιο, ο υπουργός Άμυνας, εξήγησε ότι το μέτρο θα διευκολύνει την κινητοποίηση πόρων και τον ταχύ συντονισμό της διεθνούς συνδρομής.

«Θα μας επιτρέψει να έχουμε πιο ευέλικτη και αποτελεσματική υποστήριξη από φίλιες χώρες και χάρη στη διεθνή συνεργασία», δήλωσε ο κ. Νοβίγιο.

Στη Βολιβία καταγράφεται φέτος ο μεγαλύτερος αριθμός εστιών φωτιάς από το 2010 — τουλάχιστον 30 εκατομμύρια στρέμματα με βλάστηση έχουν καεί μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με δεδομένα από τους δορυφόρους της INPE, της υπηρεσίας διαστημικών ερευνών της Βραζιλίας, που παρακολουθεί συστηματικά την κατάσταση ως προς τις δασικές πυρκαγιές.

Η Λατινική Αμερική βρίσκεται στην κορύφωση της περιόδου των πυρκαγιών, το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Ήδη, ασυνήθιστα πρόωρες φωτιές έπληξαν τη Βολιβία τον Ιούλιο, έπειτα από μακρά ξηρασία.

Το πυροσβεστικό σώμα της Βολιβίας έχει υπερεκταθεί κι η Λα Πας απηύθυνε έκκληση για διεθνή βοήθεια.

Αυτόχθονες εθελοντές προσπαθούν να προστατεύσουν εδάφη που χρησιμοποιούν για καλλιέργειες και βοσκή εκτρεφομένων ζώων κοντά στο δάσος Τσικιτάνο, βόρεια της Κονσεψιόν, που εκτείνεται προς τα σύνορα με τη Βραζιλία και την Παραγουάη, όμως κάποιοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από την περιοχή.

Η Βραζιλία βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη με γιγαντιαίες πυρκαγιές, ανάμεσά τους κάποιες που απείλησαν πόλεις, καθώς η περιοχή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου βίωσε τη χειρότερη έναρξη περιόδου των τελευταίων δυο δεκαετιών, εν μέσω ξηρασίας άνευ προηγουμένου.

Πηγή: skai.gr

