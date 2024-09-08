Το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ομοβροντία ρουκετών εναντίον πόλης στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για ισραηλινό πλήγμα το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της πολιτικής προστασίας.

«Σε ανταπόδοση στις επιθέσεις του εχθρού και ιδιαίτερα την επίθεση» η οποία στοίχισε τη ζωή στους εργαζόμενους της πολιτικής προστασίας στο χωριό Φρουν χθες, μαχητές της Χεζμπολάχ «βομβάρδισαν» την Κιριάτ Σιμόνα με ομοβροντία ρουκετών», τόνισε το κίνημα, που υποστηρίζεται από το Ιράν, σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Χθες Σάββατο, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε πως τρία μέλη υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση εναντίον ομάδας της πολιτικής προστασίας.

Αυτή η τελευταία συμμετείχε σε επιχείρηση «κατάσβεσης πυρκαγιών που προκλήθηκαν από πρόσφατους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο χωριό Φρουν», εξήγησε το υπουργείο, συμπληρώνοντας ότι από τους δυο τραυματίες ο ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Με χωριστή ανακοίνωσή της η λιβανική πολιτική προστασία επιβεβαίωσε τον θάνατο των τριών μελών της σε «ισραηλινό βομβαρδισμό που στοχοποίησε όχημα της πυροσβεστικής».

Το υπουργείο Υγείας καταδίκασε την «ισραηλινή επίθεση» η οποία στοχοποίησε «ομάδα επίσημου οργάνου του λιβανικού κράτους».

Ο νότιος Λίβανος και το βόρειο Ισραήλ έχουν μετατραπεί σε θέατρο πρακτικά καθημερινών ανταλλαγών πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολά και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου, ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, σύμμαχο του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος.

Στην επικράτεια του Λιβάνου, οι εχθροπραξίες αυτές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 614 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολά και άλλων κινημάτων, αλλά και τουλάχιστον 138 αμάχους, ανάμεσά τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην ισραηλινή πλευρά έχουν χάσει τη ζωή τους 24 στρατιωτικοί και 26 πολίτες, σύμφωνα με τον στρατό.

Με ανακοίνωση Τύπου την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο Νατζίμπ Μικάτι, χαρακτήρισε τις χθεσινές ισραηλινές επιχειρήσεις «νέα επίθεση» και «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Το κίνημα Άμαλ («Ελπίδα»), που πρόσκειται στη Χεζμπολά ανέφερε πως δυο μέλη του είναι ανάμεσα στα θύματα, ότι σκοτώθηκαν «ενώ επιτελούσαν το ανθρωπιστικό τους καθήκον».

Κατά το λιβανικό υπουργείο Υγείας, επρόκειτο για τη «δεύτερη» επίθεση «εναντίον ομάδας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσα σε λιγότερες από 12 ώρες».

Νωρίτερα χθες, το υπουργείο γνωστοποίησε ότι δυο μέλη του προσωπικού κέντρου άμεσης βοήθειας της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, οργάνωσης αρωγής προσκείμενης στη Χεζμπολά, τραυματίστηκαν όταν «ο ισραηλινός στρατός στοχοποίησε εσκεμμένα» περιοχή κοντά σε πυρκαγιά στην Καμπρίκα (νότια), με αποτέλεσμα ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαιναν να χάσει τον έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

