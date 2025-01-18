Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες κατήγγειλε τη «μεροληπτική δικαιοσύνη» που είναι «υποταγμένη» στην κυβέρνηση του Λουίς Άρσε, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση εμπορίας ανήλικης.

«Καταγγέλλω στον κόσμο που με διώκει και με καταδικάζει σε χρόνο ρεκόρ, μια "δικαιοσύνη" μεροληπτική και υποταγμένη στην κυβέρνηση Άρσε», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρώην αρχηγός του κράτους (2006-2019).

Δικαστής διέταξε χθες Παρασκευή τη σύλληψη του Έβο Μοράλες με την κατηγορία της «εμπορίας» ανήλικης, αφού δεν παρέστη για δεύτερη φορά σε μια ακρόαση για την υπόθεση αυτή, την ώρα που επιδιώκει να επιστρέψει στην εξουσία. Διατάχθηκε επίσης το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του και απαγορεύτηκε η έξοδος του Μοράλες από τη χώρα.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο 65χρονος Μοράλες διατηρούσε σχέση το 2015 με μια 15χρονη, με την οποία απέκτησε μία κόρη έναν χρόνο αργότερα, με τη συγκατάθεση των γονέων της, με αντάλλαγμα διάφορα δώρα. Ο Μοράλες, ο πρώτος ιθαγενής πρόεδρος της Βολιβίας, κατηγορείται για «εμπορία» ανηλίκου λόγω αυτής της φερόμενης συμφωνίας με του γονείς της ανήλικης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υπενθυμίζει ότι μια έρευνα για την ίδια υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2020. Υποστηρίζει επίσης ότι υφίσταται «δικαστικό διωγμό», ενορχηστρωμένο από τον πρόεδρο Λουίς Άρσε, έναν πρώην σύμμαχό του και νυν πολιτικό αντίπαλο για το χρίσμα του κυβερνώντος κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του Αυγούστου.

Ο Έβο Μοράλες δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη και οι δικηγόροι του εμφάνισαν ένα ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο αναφερόταν ότι πάσχει από βρογχοπνευμονία και πιθανή βραδυκαρδία. Η υπόθεση αναβλήθηκε για την Παρασκευή, οπότε και πάλι δεν παρουσιάστηκε. Η εισαγγελέας Σάντρα Γκουτιέρες είπε στους δημοσιογράφους ότι τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν δεν δικαιολογούν την απουσία του.

Πηγή: skai.gr

