Ενόψει της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της απαγόρευσης του TikTok στην Αμερική, η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν φαίνεται να άφησε την απόφαση για την επιβολή της απαγόρευσης στον Τραμπ, ο οποίος θα ορκιστεί τη Δευτέρα. Παρόλα αυτά, το TikTok είπε ότι μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας όταν ισχύσει η απαγόρευση.

Συγκεκριμένα, το TikTok είπε ότι οι υπηρεσίες του θα κλείσουν την Κυριακή στην Αμερική, εάν η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν κάνει μια οριστική δήλωση που παρέχει διαβεβαιώσεις για την Apple, την Google και άλλους παρόχους υπηρεσιών.

«Εκτός εάν η κυβέρνηση Μπάιντεν κάνει αμέσως μια οριστική δήλωση για να ικανοποιήσει τους πιο σημαντικούς παρόχους υπηρεσιών, δυστυχώς το TikTok θα αναγκαστεί να κλείσει στις 19 Ιανουαρίου», ανέφερε το TikTok σε δήλωσή του την Παρασκευή.

Το TikTok δημοσιοποίησε τη δήλωση μετά την ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να τηρήσει έναν νόμο που απαιτεί οι πάροχοι υπηρεσιών να μην υποστηρίζουν πλέον την εφαρμογή στις ΗΠΑ, εάν η μητρική εταιρεία ByteDance αποτύχει να πραγματοποιήσει μια «κατάλληλη εκχώρηση» της εφαρμογής μέχρι την Κυριακή. Ως αποτέλεσμα, η Apple, η Google και η Oracle ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σκληρές κυρώσεις εάν δεν συμμορφωθούν με τη νομοθεσία.

«Οι δηλώσεις που έγιναν τόσο από τον Μπάιντεν όσο και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέτυχαν να παράσχουν την απαραίτητη σαφήνεια και διαβεβαίωση στους παρόχους υπηρεσιών που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διατήρησης της διαθεσιμότητας του TikTok σε πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς», ανέφερε το TikTok στη δήλωσή του.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τον νόμο που απαγορεύει το TikTok στις ΗΠΑ, εκτός εάν η μητρική εταιρεία ByteDance με έδρα την Κίνα πουλήσει την πλατφόρμα έως τις 19 Ιανουαρίου.

Η ByteDance είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του νόμου, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει την προστασία της ελευθερίας του λόγου για τους περισσότερους από τα 170 εκατομμύρια χρήστες της εφαρμογής στις ΗΠΑ.

Αλλά αυτό το επιχείρημα απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι το TikTok πρέπει τώρα να βρει έναν αγοραστή για την αμερικανική έκδοση της εφαρμογής διαφορετικά θα απαγορευτεί.

Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί πλήγμα για το TikTok καθώς η λειτουργία του θα απαγορευτεί πριν την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, ο οποίος έχει υποσχεθεί να «σώσει» την εφαρμογή.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να καθυστερήσει την εφαρμογή του νόμου για να του δώσει την ευκαιρία να ενεργήσει μόλις επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Με το δικαστήριο να απορρίπτει αυτήν την επιλογή και με το ενδεχόμενο άμεσης πώλησης της εφαρμογής να μην φαίνεται, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ την παραμονή της ορκωμοσίας του Τραμπ.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια συνομιλία με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, λέγοντας ότι είχαν «μια μεγάλη συζήτηση για το TikTok και μια εξαιρετική συζήτηση για πολλά άλλα θέματα».

Το δικαστήριο, ωστόσο, σημείωσε ότι ο Τραμπ ήθελε κάποτε να απαγορεύσει το TikTok. «Ο Πρόεδρος Τραμπ είχε πει ότι το TikTok είχε εγείρει ιδιαίτερες ανησυχίες, σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα «συλλαμβάνει αυτόματα τεράστιες ποσότητες πληροφοριών από τους χρήστες της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των συμφερόντων της κινεζικής κυβέρνησης», έγραψε το δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

