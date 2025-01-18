Στον κρίσιμο ρόλο των ειρηνευτικών αποστολών εν μέσω των ταραγμένων και ασταθών συνθηκών στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναγνωρίζοντας τις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Σέκερης τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει τον Λίβανο σε αυτή τη μεταβατική φάση, σημειώνοντας την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βηρυτό ως σύμβολο αλληλεγγύης.

«Η εκλογή του κ. Αούν ως νέου προέδρου σε συνδυασμό με τον ορισμό του κ. Σαλάμι ως νέου πρωθυπουργού του Λιβάνου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την αποκατάσταση της πολιτικής ενότητας σε μια χώρα που βασανίζεται από αστάθεια εδώ και χρόνια. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο σε αυτό το νέο, ελπιδοφόρο κεφάλαιο. Άλλωστε, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ο πρώτος ηγέτης της ΕΕ που επισκέφθηκε τη Βηρυτό μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 26 Νοεμβρίου» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

«Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 26ης Νοεμβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ», ανέφερε, «που υποστηρίχθηκε από την Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο (UNIFIL), προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία για μακροχρόνια ειρήνη».

«Η Ελλάδα επαινεί τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (LAF) για τη δέσμευσή τους να επεκτείνουν τον έλεγχο τους σε όλα τα εδάφη του Λιβάνου και προτρέπει για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Λιβανικού Στρατού και UNIFIL. Αυτή η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ειρήνη και τη συμμόρφωση με το Ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Αναφερόμενος στη Συρία, ο κ. Σέκερης, τόνισε τον κρίσιμο ρόλο της Δύναμης Παρατηρητών του ΟΗΕ UNDOF στη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και στην εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης των Δυνάμεων μεταξύ Συρίας και Ισραήλ.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει την ενότητα, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, καθώς και μια συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση που διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Η Ελλάδα καλεί όλες τις πλευρές να σεβαστούν τη Συμφωνία Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974 και εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της χώρας μας προς την UNDOF, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειές της να διαμεσολαβήσει σε συγκρούσεις και να διατηρήσει την ειρήνη σε μια περιοχή που έχει υποφέρει από παρατεταμένες εχθροπραξίες».

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων στον Λίβανο και τη Συρία. «Η UNIFIL και η UNDOF», ανέφερε, «θεωρούνται πυλώνες περιφερειακής ειρήνης, αντιπροσωπεύοντας μια συλλογική επένδυση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, στον απόηχο αυτών των σημαντικών εξελίξεων και στις δύο χώρες, η UNIFIL και η UNDOF αποτελούν μια συλλογική επένδυση στην περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα. Μια επένδυση που αξίζει να προστατευθεί, δεδομένου ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στην προστασία των αμάχων, ακόμη και με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής» ανέφερε.

Ο κ. Σέκερης ολοκλήρωσε την τοποθέτηση του κάνοντας έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τις ειρηνευτικές δυνάμεις και να δώσει προτεραιότητα στη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής.

«Η Ελλάδα ανησυχεί βαθύτατα για τη στοχοποίηση της UNIFIL και της UNDOF τους τελευταίους μήνες. Όταν έρχεται η ώρα, οι ειρηνευτικές αποστολές αποτελούν πυλώνα σταθερότητας, ενότητας και ειρήνης σε μια περιοχή που παρασύρεται από επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες αστάθειας, διχασμού και διχόνοιας εδώ και δεκαετίες. Ακόμη και αν η επιτυχία τους δεν είναι ποτέ εγγυημένη, μπορούν να αντιμετωπίσουν συγκρούσεις, τις οποίες άλλοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Λακρουά: Η παύση των εχθροπραξιών διατηρείται, αλλά είναι «εύθραυστη»

Για την κατάσταση στις επιχειρήσεις των UNIFIL και UNDOF, δίνοντας έμφαση στην παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Aναπλ. Γενικός Γραμματέας και υπεύθυνος για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, Ζαν Πιερ Λακρουά.

«Η παύση των εχθροπραξιών διατηρείται, αν και παραμένει εύθραυστη», ανέφερε ο κ. Λακρουά. «Ο Λιβανικός Στρατός (LAF) έχει αναπτυχθεί σημαντικά νότια του ποταμού Λιτάνι με την υποστήριξη της UNIFIL και του σχεδίου που περιλαμβάνει για την προσθήκη 6.000 στρατιωτών».

«Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αεροπορικές επιδρομές από τον Ισραηλινό Στρατό (IDF), ο οποίος παραμένει σε λιβανικό έδαφος, κάτι το οποίο παραβιάζει το Ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, ένοπλες ομάδες, όπως η Χεζμπολάχ, παραμένουν ενεργές νότια του Λιτάνι, παραβιάζοντας το ίδιο ψήφισμα», ανέφερε.

Η UNIFIL έχει αυξήσει τις περιπολίες και τις επιχειρησιακές της δραστηριότητές και παρακολουθεί τη Γαλάζια Γραμμή. Παρά τα εμπόδια, όπως οι περιορισμοί κινήσεων λόγω πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί και τις παρεμβάσεις από ντόπιους, σημειώνεται πρόοδος», συμπλήρωσε ο κ. Λακρουά. «Οι κάτοικοι σταδιακά επιστρέφουν στα νότια του Λιβάνου, ενώ οι προσπάθειες ανασυγκρότησης προχωρούν. «Η εκλογή νέου προέδρου στον Λίβανο και ο σχηματισμός κυβέρνησης είναι θετικές εξελίξεις, ενώ η συνεχιζόμενη υποστήριξη από τις λιβανικές αρχές και τη διεθνή κοινότητα θεωρείται κρίσιμη», τόνισε.

Ο κ. Λακρουά υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας, τη δέσμευση του Λίβανου να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Έκκληση για διεθνή αλληλεγγύη από τον Λίβανο

Ο Λίβανος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη διεθνή υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ΟΗΕ, όπως του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, και τόνισε τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, όπως την εκλογή του στρατηγού Τζόζεφ Αούν ως προέδρου της χώρας. Η νέα κυβέρνηση, ανέφερε η εκπρόσωπος του Λίβανου, Ράγουα Ζογμπί έχει φέρει ελπίδα για ανάκαμψη, με τον πρόεδρο να δίνει έμφαση στην κυριαρχία του κράτους, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη συμμόρφωση με διεθνείς αποφάσεις.

Ο Λίβανος επανέλαβε τη δέσμευσή του στην Απόφαση 1701 του ΟΗΕ, η οποία στοχεύει στη διακοπή των εχθροπραξιών και στην ασφάλεια κατά μήκος των νοτίων συνόρων του. Οι δυνάμεις του Λιβάνου, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Μόνιμης Αντιπροσωπείας του Λιβάνου, εργάζονται για την αποναρκοθέτηση και την επανατοποθέτηση στρατευμάτων σε συνεργασία με την UNIFIL.

Ωστόσο, ο Λίβανος κατηγόρησε το Ισραήλ για περισσότερες από 600 παραβιάσεις της Απόφασης 1701 στο διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων, καταστροφών υποδομών και παρεμπόδισης των προσπαθειών ανασυγκρότησης. «Αυτές οι ενέργειες απειλούν τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση, τόνισε η κ. Ζογμπί».

Η κ. Ζογμπί κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταλογίσει στο Ισραήλ την ευθύνη για αυτές τις παραβιάσεις ζητώντας υποστήριξη για την κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα, τόνισε τον κρίσιμο ρόλο της UNIFIL και απηύθυνε επίσης έκκληση για συνεχή διεθνή αλληλεγγύη σε αυτή την κρίσιμη περίοδο

Προειδοποίηση του Ισραήλ για προσπάθεια ανασυγκρότησης από τη Χεζμπολάχ

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν τόνισε τη συνεχή δέσμευση του Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών του και να αντιμετωπίσει τις απειλές που θέτουν η Χεζμπολάχ και άλλες οργανώσεις. Ο κ. Ντανόν περιέγραψε τις πολυετείς προειδοποιήσεις του Ισραήλ σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και τις παραβιάσεις της Συμφωνίας Αποχώρησης των Στρατευμάτων στη Συρία, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκαν από διεθνείς φορείς όπως τα Ηνωμένα Έθνη.

Το Ισραήλ επισήμανε τις προληπτικές του ενέργειες για την εξάρθρωση των υποδομών της Χεζμπολάχ, που περιλάμβαναν χιλιάδες ρουκέτες, τούνελ και στρατιωτικά δίκτυα. Παρά την πρόοδο, όπως η κατάπαυση του πυρός και η εκλογή νέου προέδρου στον Λίβανο, το Ισραήλ προειδοποίησε για ενδεχόμενη προσπάθεια της Χεζμπολάχ να ανασυγκροτηθεί και ζήτησε αυστηρότερη εφαρμογή των Συμφωνιών, ιδιαίτερα του Ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ.

Ο κ. Ντανόν έκανε λόγο για αποτυχημένες επιχειρήσεις των ειρηνευτικών δυνάμεων, όπως της UNIFIL και της UNDOF, ζητώντας μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και επανέλαβε τη δέσμευση του Ισραήλ στις διεθνείς συμφωνίες, τονίζοντας την ετοιμότητά του να δράσει ενάντια σε απειλές.

Ο κ. Ντανόν ολοκλήρωσε την τοποθέτηση του καλώντας τον Λίβανο και τον λαό του να ανακτήσουν την κυριαρχία τους από εξωτερικές επιρροές και να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για ένα σταθερό μέλλον χωρίς τρομοκρατία.

Σύρια: Να αποσυρθεί το Ισραήλ από τα Υψίπεδα του Γκολάν

Η Συρία από την πλευρά της επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την αποστολή της UNDOF, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή, ζητώντας την άμεση επιστροφή της στις θέσεις ανάπτυξης της, ώστε να παρακολουθεί και να τεκμηριώνει παραβιάσεις, ιδιαίτερα τις φερόμενες επιθέσεις του Ισραήλ σε συριακές υποδομές.

Ο Σύρος Μόνιμος Αντιπρόσωπος, Κουσάι Αλ Νταχάκ, καταδίκασε τις ενέργειες του Ισραήλ, περιγράφοντάς τες ως παραβιάσεις της κυριαρχίας της Συρίας, του διεθνούς δικαίου και πολλών αποφάσεων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν.

Η Συρία κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποσυρθεί από τις πρόσφατα κατεχόμενες περιοχές και να σεβαστεί τη Συμφωνία Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974, στην οποία η Συρία παραμένει πλήρως δεσμευμένη να εφαρμόσει.

Ο κ. Αλ Νταχάκ επανέλαβε το δικαίωμα της χώρας του να ανακτήσει πλήρως τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, αλλά και να αντιταχθεί στις προσπάθειες του Ισραήλ να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.