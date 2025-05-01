Η δικαστής Λιλιάν Μορένο ακύρωσε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του πρώην προέδρου της Βολιβίας Έβο Μοράλες με την κατηγορία της «εμπορίας» ανήλικης, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη.

Τον Οκτώβριο η εισαγγελία διέταξε τη σύλληψη του Μοράλες, ο οποίος φιλοδοξεί να διεκδικήσει τέταρτη θητεία στην προεδρία της Βολιβίας στις εκλογές της 17ης Αυγούστου.

Ο 65χρονος πολιτικός κατέφυγε στο προπύργιό του, την Τσαπάρε, όπου η αστυνομία δεν επιχείρησε ποτέ να τον συλλάβει.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, το 2015 ο Μοράλες διατηρούσε σχέση με μια 15χρονη, με την οποία απέκτησε μια κόρη έναν χρόνο αργότερα, με τη συγκατάθεση των γονέων της, με αντάλλαγμα διάφορες χάρες. Ο Μοράλες κατηγορήθηκε για «εμπορία» ανήλικης λόγω της φερόμενης συμφωνίας με του γονείς του κοριτσιού. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και η υπεράσπισή του θυμίζει ότι έρευνα για την ίδια υπόθεση τέθηκε στο αρχείο το 2020.

Υποστηρίζει επίσης ότι υφίσταται «δικαστικό διωγμό», ενορχηστρωμένο από τον πρόεδρο Λουίς Άρσε, 61 ετών, πρώην σύμμαχο και υπουργό Οικονομικών του που έλαβε τη Δευτέρα το χρίσμα του κυβερνώντος κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του Αυγούστου, παρότι οι δημοσκοπήσεις αναγγέλλονται πως θα ηττηθεί.

Ο Έβο Μοράλες επιδιώκει την επιστροφή του στην εξουσία παρότι τον περασμένο Νοέμβριο το Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε πως απαγορεύεται ένας πρόεδρος να υπηρετήσει περισσότερες από δύο θητείες.

