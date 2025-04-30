Γαλλία: Άγρια δολοφονία Βρετανίδας στην κοινότητα Τρεμολά

Έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση ξεκίνησε σήμερα η εισαγγελία του Μπερζεράκ, αφότου μια 65χρονη Βρετανίδα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην κοινότητα Τρεμολά της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Πέντε «βαθιά τραύματα» που προκλήθηκαν από «αιχμηρό αντικείμενο» υποδηλώνουν ότι η 65χρονη έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας, σύμφωνα με την εισαγγελέα Σιλβί Μαρτένς Γκεντ.

Φίλος του θύματος ειδοποίησε τις αρχές όταν γύρω στις 10 το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα) ανακάλυψε το πτώμα κοντά στο αυτοκίνητο της 65χρονης. Η Βρετανίδα κατοικούσε στη νοτιοδυτική Γαλλία εδώ και αρκετά χρόνια.

«Διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη αυτού του εγκλήματος», αναφέρει η εισαγγελία του Μπερζεράκ, υπογραμμίζοντας ότι το κίνητρο του δολοφόνου παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.