Γαλλία: Άγρια δολοφονία Βρετανίδας στην κοινότητα Τρεμολά

Έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση ξεκίνησε σήμερα η εισαγγελία του Μπερζεράκ, αφότου μια 65χρονη Βρετανίδα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην κοινότητα Τρεμολά της νοτιοδυτικής Γαλλίας.
Πέντε «βαθιά τραύματα» που προκλήθηκαν από «αιχμηρό αντικείμενο» υποδηλώνουν ότι η 65χρονη έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας, σύμφωνα με την εισαγγελέα Σιλβί Μαρτένς Γκεντ.
Φίλος του θύματος ειδοποίησε τις αρχές όταν γύρω στις 10 το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα) ανακάλυψε το πτώμα κοντά στο αυτοκίνητο της 65χρονης. Η Βρετανίδα κατοικούσε στη νοτιοδυτική Γαλλία εδώ και αρκετά χρόνια.
«Διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη αυτού του εγκλήματος», αναφέρει η εισαγγελία του Μπερζεράκ, υπογραμμίζοντας ότι το κίνητρο του δολοφόνου παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής.
