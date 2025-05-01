H Gen Z είναι πολιτικά... γερασμένη πριν την ώρα της

Άνδρες και γυναίκες έχουν εδώ και καιρό συμπεριφερθεί διαφορετικά στην πολιτική σφαίρα, με τους άνδρες να τείνουν να ψηφίζουν Ρεπουμπλικάνους και τις γυναίκες να υποστηρίζουν τους Δημοκρατικούς. Αυτές οι διαφορές δεν ίσχυαν ιστορικά για άτομα ηλικίας 18 έως 29 ετών. Για πολλά χρόνια, τόσο οι νεότεροι άνδρες όσο και οι γυναίκες είχαν μία ξεκάθαρη κλίση προς τα αριστερά.

Η τελευταία δημοσκόπηση για τη νεολαία του Χάρβαρντ καθιστά σαφές ότι υπάρχουν πλέον διακριτές πολιτικές διαφορές που χωρίζουν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-29 ετών.

Οι άνδρες της Generation Z, που συγκλονίστηκαν από οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις και επηρεάστηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού, κινήθηκαν προς τα δεξιά, υποστηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ έναντι της τότε αντιπροέδρου και υποψήφια προέδρου για το 2024, Καμαλα Χάρις. Και συνεχίζουν να ευνοούν τους Ρεπουμπλικάνους. Οι γυναίκες ηλικίας 18 – 29 ετών αντέδρασαν διαφορετικά στα γεγονότα που διαμόρφωσαν τη γενιά τους -πολιτικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά- με αποτέλεσμα να έχουν σαφώς πιο φιλελεύθερες ευαισθησίες.

Οι συνέπειες αυτών των διαφορετικών πολιτικών οδών είναι ένα διχασμένο νεότερο εκλογικό σώμα, το οποίο πλήττεται από την ίδια πόλωση φύλου που χαρακτηρίζει συνήθως τους μεγαλύτερους ψηφοφόρους. Με άλλα λόγια, το Gen Z έχει... γεράσει πρόωρα, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο.

«Ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που έχουμε δει με τον διαχωρισμό των φύλων, είναι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν αποκλίνει ιδεολογικά», είπε ο Jordan Schwartz, δευτεροετής φοιτητής στο Χάρβαρντ και πρόεδρος του Harvard Public Opinion Project, κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης για την αποκάλυψη της 50ης έρευνας για τη νεολαία του Ινστιτούτου Πολιτικής του Χάρβαρντ. Ο Schwartz πρόσθεσε ότι οι νεαροί άνδρες που στρέφονται προς τα δεξιά και οι νέες γυναίκες ταυτόχρονα που μένουν ή μετακινούνται πιο αριστερά, έχουν δημιουργήσει ένα «τεράστιο κενό» στις δημοσκοπήσεις του Χάρβαρντ, εξηγώντας ότι αυτό το χάσμα των φύλων «άνοιξε τα τελευταία χρόνια», ενώ «δεν υπήρχε σε πολλές από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις μας».

Φαίνεται πως οι σημερινοί νεαροί άντρες επηρεάστηκαν βαθιά από έναν καταρράκτη κοινωνικά αποσταθεροποιητικών γεγονότων κατά τα διαμορφωτικά χρόνια της ανατροφής τους, από τη Μεγάλη Ύφεση έως την πανδημία της Covid. Αυτά τα αισθήματα έκαναν τους άνδρες της Generation Z να δυσπιστούν προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, κάνοντας τον ανατρεπτικό Τραμπ και τις υποσχέσεις του για την επερχόμενη «χρυσή εποχή της Αμερικής» πιο ελκυστικοί από τους αντιπάλους του.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα του Χάρβαρντ υποδηλώνουν ότι οι νεότερες γυναίκες ψηφοφόροι δεν έχουν προκύψει από τις ίδιες αποσταθεροποιητικές εμπειρίες με τις ίδιες κοινωνικές ανασφάλειες.

Η δημοσκόπηση του Χάρβαρντ έδειξε ότι περισσότερες γυναίκες της Gen Ζ σε σχέση με τους άνδρες, αισθάνονται κοινωνικά «συνδεδεμένοι». Έδειξε ότι οι γυναίκες ήταν ελαφρώς πιο «σίγουρες» ότι τελικά θα είχαν ένα σπίτι. Έδειξε ότι ήταν πολύ πιο σίγουρες ότι τελικά θα έβρισκαν «έναν μακροχρόνιο ρομαντικό σύντροφο· και η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες ηλικίας 18-29 ετών έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από άντρες παρόμοιας ηλικίας για να παντρευτούν τελικά.

«Οι εμπειρίες των νέων ανδρών και των νεαρών γυναικών μέσω της πανδημίας ήταν διαφορετικές. Φαίνεται ότι οι νεαρές γυναίκες έχουν ανακάμψει λίγο καλύτερα, έχουν ισχυρότερα κοινωνικά δίκτυα», είπε η Melissa Deckman, συγγραφέας του The Politics of Gen Z και διευθύνουσα σύμβουλος του Public Religion Research Institute, μιας μη κομματικής δεξαμενής σκέψης στην Ουάσιγκτον. «Για ορισμένους νέους άνδρες, οι μελέτες δείχνουν ότι είναι πιο κοινωνικά απομονωμένοι από τις νέες γυναίκες».

Οι δημοσκόποι και οι αναλυτές υποβαθμίζουν την προκλητική συμπεριφορά του Τραμπ ως παράγοντα του διαχωρισμού των φύλων στους νέους. Όσο ενοχλητικός κι αν είναι ο Τραμπ οι νέοι ψηφοφόροι νοιάζονται περισσότερο για την πολιτική παρά για την προσωπικότητα και είναι πιθανό να αποδώσουν την ετυμηγορία τους στον πρόεδρο με βάση την αντίληψή τους για την απόδοσή του στα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν.

«Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που ο Τραμπ κατέβηκε από την κυλιόμενη σκάλα, και έτσι για τους νέους, αυτή είναι η μόνη πολιτική που γνωρίζουν», δήλωσε η Meredith Shiner, σύμβουλος επικοινωνίας στο Σικάγο και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο που διδάσκει μεταπτυχιακό στη δημόσια πολιτική και τις επικοινωνίες. «Δεν πρόκειται μόνο για προσέγγιση, πρόκειται για πολιτική».

Άλλες έρευνες και αναλύσεις δείχνουν επίσης ότι οι διαφορές στις κομματικές προτιμήσεις μεταξύ νεότερων ανδρών και γυναικών ψηφοφόρων οφείλονται σε περισσότερα ζητήματα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Gallup δημοσίευσε το «Exploring Young Women's Leftward Expansion», καταλήγοντας ότι «πολύ υψηλότερα ποσοστά» γυναικών ψηφοφόρων ηλικίας 18-29 ετών έχουν «επικρατούσες φιλελεύθερες προοπτικές» σε βασικά ζητήματα από ό,τι οι γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 10 χρόνια πριν, ιδιαίτερα για τα δικαιώματα των αμβλώσεων, τα δικαιώματα των όπλων, την κλιματική αλλαγή και τις φυλετικές σχέσεις. Οι γυναίκες της Gen Z έχουν επίσης γίνει «πιο φιλελεύθερες» όσον αφορά τη «θανατική ποινή, την πολιτική υγειονομικής περίθαλψης, τα εργατικά συνδικάτα, τους φόρους, τις κυβερνητικές ρυθμίσεις και την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση».

Εν τω μεταξύ, οι άνδρες της Gen Z είτε έχουν στρίψει δεξιά είτε έχουν μετακινηθεί αριστερά σε ποσοστό πολύ λιγότερο από τις γυναίκες ομολόγους τους.

Το διευρυνόμενο χάσμα οφείλεται επίσης σε διαφορετικά ζητήματα κατάταξης ανδρών και γυναικών αυτής της ηλικιακής ομάδας.





