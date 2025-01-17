Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην προέδρου Μοράλες για εμπορία ανηλίκου

Ένας δικαστής της Βολιβίας διέταξε σήμερα τη σύλληψη του πρώην προέδρου της χώρας Έβο Μοράλες (2005-19) με την κατηγορία της «εμπορίας» ανηλίκου, αφού δεν παρέστη για δεύτερη φορά σε μια ακρόαση για την υπόθεση αυτή, την ώρα που επιδιώκει να επιστρέψει στην εξουσία.

«Διατάχθηκε η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του κατηγορουμένου» είπε ο δικαστής της πόλης Ταρίχα, Νέλσον Ροκαμπάντο, κατά την ακροαματική διαδικασία όπου θα εξέταζε το αίτημα της εισαγγελίας να τεθεί υπό προληπτική κράτηση ο Μοράλες για έξι μήνες.

Ο δικαστής διέταξε επίσης το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του και απαγόρευσε την έξοδό του από τη χώρα.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο 65χρονος Μοράλες διατηρούσε σχέση το 2015 με μια έφηβη 15 ετών, με την οποία απέκτησε μία κόρη έναν χρόνο αργότερα, με τη συγκατάθεση των γονέων της, με αντάλλαγμα διάφορα δώρα. Ο Μοράλες, ο πρώτος ιθαγενής πρόεδρος της Βολιβίας, κατηγορείται για «εμπορία» ανηλίκου λόγω αυτής της φερόμενης συμφωνίας με του γονείς της ανήλικης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υπενθυμίζει ότι μια έρευνα για την ίδια υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2020. Δηλώνει επίσης θύμα «δικαστικού πολέμου», ενορχηστρωμένου από τον πρόεδρο Λουίς Άρσε, έναν πρώην σύμμαχό του και νυν πολιτικό αντίπαλο για το χρίσμα του κυβερνώντος κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του Αυγούστου.

Ο Έβο Μοράλες δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη και οι δικηγόροι του εμφάνισαν ένα ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο αναφερόταν ότι πάσχει από βρογχοπνευμονία και πιθανή βραδυκαρδία. Η υπόθεση αναβλήθηκε για σήμερα, οπότε και πάλι δεν παρουσιάστηκε. Η εισαγγελέας Σάντρα Γκουτιέρες είπε στους δημοσιογράφους ότι τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν δεν δικαιολογούν την απουσία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

