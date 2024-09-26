Νεκρός είναι ο αρχηγός της μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Χοσεΐν Σρουρ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός μετά από «ακριβή πλήγματα» στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό,.

Ο στρατός σημείωσε ότι τα αεριωθούμενα αεροσκάφη λειτουργούσαν υπό τις οδηγίες της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

The commander of Hezbollah’s aerial forces Muhammad Hussein Sarour, was killed in the Israeli airstrike in Beirut.



Source: IDF pic.twitter.com/JhYyONsmRr — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) September 26, 2024

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στα νότια προάστια της Βηρυτού σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 15, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση», τόνισε το υπουργείο.

From the site of the Israeli air strike on a residential building in the Al-Qaim area in the southern suburb of Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/z1A5OgF8HL — Fire Bred (@firebred_) September 26, 2024

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, η επίθεση είχε στόχο έναν συγκεκριμένο όροφο πολυώροφου κτιρίου στο Dahieh της Βηρυτού, ένα νότιο προάστιο της πόλης που είναι γνωστό ως προπύργιο της λιβανέζικης οργάνωσης.

An airstrike occurred in Dahye, south of Beirut.



The airstrike took place on the same street where Hezbollah's "Ridwan Force" leadership was targeted by the IDF last week. It appears to be another assassination targeting a high-ranking figure.#Israel #Hezbolá #Hezbollah… pic.twitter.com/COZ7qFdj7h — Intelligence FRONT (@intelligencefnt) September 26, 2024

Στην ανακοίνωσή τους οι IDF, αναφέρουν ότι «ο Σρουρ προώθησε και διηύθυνε πολυάριθμες εναέριες τρομοκρατικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με drone, πυραύλων κρουζ και UAV που στόχευαν τον λαό του Ισραήλ».

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Σρουρ ηγήθηκε του έργου κατασκευής UAV στο νότιο Λίβανο και ίδρυσε εγκαταστάσεις κατασκευής UAV και συλλογής πληροφοριών στον Λίβανο, που βρίσκονται δίπλα σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Βηρυτό, καθώς και σε περιοχές στο νότιο Λίβανο.

«Ο Σρουρ εντάχθηκε στη Χεζμπολάχ τη δεκαετία του 1980 και είχε αρκετούς ρόλους στην τρομοκρατική οργάνωση, όπως διοικητής στη μονάδα πυραύλων εδάφους-αέρος, διοικητής στη μονάδα "Aziz" της δύναμης Radwan, καθώς και απεσταλμένος της Χεζμπολάχ στην Υεμένη και στους τρομοκράτες Χούθι της Εναέριας Διοίκησης του καθεστώτος».

«Κατά τη διάρκεια του πολέμου «Σιδερένια Ξίφη», προώθησε και εκτέλεσε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών του IDF χρησιμοποιώντας UAV και εκρηκτικούς μηχανισμούς».



«Οι IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την υπονόμευση των δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ και να διαλύσει την ανώτατη διοίκηση της τρομοκρατικής οργάνωσης» καταλήγει η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.