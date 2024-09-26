Λογαριασμός
Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό - Στόχος ο διοικητής των συστημάτων drone της Χεζμπολάχ - Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός κατά την επιδρομή χρησιμοποίησε πυραύλους Spike - Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και άλλα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με μέσα που πρόσκεινται στη Χεζμπολάχ

Βηρυτός

Αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, πραγματοποίησε ο ισραηλινός στρατός, στοχεύοντας ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον διοικητή των συστημάτων drone.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Mayadeen που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ μετέδωσε ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και άλλα τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο του στρατού του Ισραήλ, η επίθεση είχε στόχο τον διοικητή της μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ και έπληξε έναν συγκεκριμένο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου στην Ντάχιε της Βηρυτού.

«Το ισραηλινό πλήγμα στόχευε τον διοικητή της μονάδας των drones, τον Μοχάμεντ Σρουρ ή Άμπου Σάλεχ, η τύχη του οποίου δεν είναι ακόμη γνωστή», είπε πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο στρατός φέρεται να χρησιμοποίησε πυραύλους Spike, οι οποίοι μπήκαν από το παράθυρο του κτιρίου, ωστόσο  μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι τρεις διαφορετικοί πύραυλοι έπληξαν το κτίριο

Μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι μια μεγάλη έκρηξη ακούστηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού και ένα πυκνό σύννεφο καπνού είναι ορατό στην περιοχή.

Το Ντάχιε είναι νότιο προάστιο της πόλης, μια περιοχή γνωστή ως προπύργιο της λιβανέζικης οργάνωσης.

