Αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, πραγματοποίησε ο ισραηλινός στρατός, στοχεύοντας ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον διοικητή των συστημάτων drone.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Mayadeen που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ μετέδωσε ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και άλλα τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επίθεση.

❌ IDF STRIKES BEIRUT WITH POSSIBLE ELIMINATION OF HEZBOLLAH SENIOR LEADER ❌



🎯 The IDF is currently conducting precise strikes in Beirut, with more details to come. Reports indicate that the head of Hezbollah's air operations unit, responsible for drone attacks on Israel, was… pic.twitter.com/V1SUoIi8nv — AnimalFarm1945 (@Farm1945A) September 26, 2024

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο του στρατού του Ισραήλ, η επίθεση είχε στόχο τον διοικητή της μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ και έπληξε έναν συγκεκριμένο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου στην Ντάχιε της Βηρυτού.

«Το ισραηλινό πλήγμα στόχευε τον διοικητή της μονάδας των drones, τον Μοχάμεντ Σρουρ ή Άμπου Σάλεχ, η τύχη του οποίου δεν είναι ακόμη γνωστή», είπε πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο στρατός φέρεται να χρησιμοποίησε πυραύλους Spike, οι οποίοι μπήκαν από το παράθυρο του κτιρίου, ωστόσο μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι τρεις διαφορετικοί πύραυλοι έπληξαν το κτίριο

#UPDATE: Initial reports suggest 3 missiles were fired at a building near Al-Qaim in the southern suburbs of Beirut. pic.twitter.com/QnoSYFEygb — Iran's military magazine (@iranmilitary_en) September 26, 2024

Μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι μια μεγάλη έκρηξη ακούστηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού και ένα πυκνό σύννεφο καπνού είναι ορατό στην περιοχή.

مشاهد جديدة للغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/6KYlyqBDVN — هنا لبنان (@thisislebnews) September 26, 2024

Το Ντάχιε είναι νότιο προάστιο της πόλης, μια περιοχή γνωστή ως προπύργιο της λιβανέζικης οργάνωσης.

Zionist childkillers have just bombed a very crowded neighborhood in southern Beirut, but Western journalists will tell you that it's a "targeted assassination" in a "Hezbollah stronghold."



Why?



Because they are childkillers too. pic.twitter.com/EU8Zf5nJCd — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) September 26, 2024

