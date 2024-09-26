Αλ Φαγέντ: Να μιλήσουν καλεί τα θύματα του η αστυνομία

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Να μιλήσουν καλεί τα θύματα του Αλ Φαγέντ η αστυνομία

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κάλεσε πιθανά περισσότερα θύματα του Μοχάμεντ αλ Φαγέντ να προσέλθουν και να καταγγείλουν επιθέσεις σε βάρος τους ώστε να διευρυνθεί η έρευνα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας ανέφερε πως πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάθε θύμα έχει την αυτοπεποίθηση να μιλήσει, παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά ενός θανόντος.

Ο πρώην ιδιοκτήτης των Harrods πέθανε πέρυσι σε ηλικία 94 ετών.

Ντοκιμαντέρ του BBC αποκάλυψε περίπου 20 καταγγελίες από πρώην υπαλλήλους του πολυτελούς πολυκαταστήματος για σεξουαλική επίθεση από τον Αλ Φαγέντ, πέντε εκ των οποίων αφορούσαν βιασμό.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί επισήμως 19 καταγγελίες διάπραξης ποινικού αδικήματος με θύτη τον Αλ Φαγέντ που καλύπτουν το διάστημα 1979-2013.

Οι 15 αφορούν σεξουαλική επίθεση. Υπάρχει και μία που άπτεται εμπορίας ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, ο νυν διευθυντής των Harrods Μάικλ Γουόρντ με γραπτή δήλωση έκανε λόγο για δημιουργία μίας «τοξικής κουλτούρας μυστικότητας, εκφοβισμού, φόβου για συνέπειες και σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς».

Ο κ. Γουόρντ εργάστηκε υπό τον Αιγύπτιο δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία επί τέσσερα χρόνια, πριν τα Harrods πωληθούν σε κρατική επενδυτική εταιρεία του Κατάρ.

Στη γραπτή δήλωσή του, πάντως, αρνείται ότι γνώριζε προηγουμένως την «εγκληματικότητα και κακοποίηση» που διέπραττε το πρώην αφεντικό του, παρά τις «φήμες» που κυκλοφορούσαν.

«Όπως έχουμε ήδη πει, απογοητεύσαμε τους συναδέλφους μας και για αυτό λυπάμαι βαθιά», σημειώνει ο Μάικλ Γουόρντ.

Επαναλαμβάνει ότι διεξάγεται εσωτερική έρευνα στα Harrods, χωρίς συμμετοχή του ιδίου, για να διαπιστωθεί αν νυν εργαζόμενοι, περιλαμβανομένου και του ιδίου, εμπλέκονται στα καταγγελλόμενα περιστατικά.

