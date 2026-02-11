Λογαριασμός
Ληστής κοσμηματοπωλείου στην Τουρκία, διαφεύγει καβάλα σε γαϊδούρι – Bίντεο

Τα πλάνα του ληστή με τα κλοπιμαία, να τρέχει πάνω στο γαϊδούρι στους δρόμους της πόλης την νύχτα, έγιναν viral - Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 

τουρκια

Έναν ασυνήθιστο τρόπο διαφυγής βρήκε ένας ληστής κοσμηματοπωλείου στην Τουρκία. Αντί για αυτοκίνητο ή μηχανή, ο δράστης – ο οποίος συνελήφθη λίγο αργότερα – το έσκασε καβάλα σε ένα γαϊδουράκι. 

Το περιστατικό συνέβη στην Καισάρεια. Ο ληστής χρησιμοποίησε γερανοφόρο φορτωτήρα για να μπει στο κοσμηματοπωλείο, έκλεψε 150 γραμμάρια χρυσού και διέφυγε με τα κλοπιμαία, καβαλικεύοντας έναν γάιδαρο.

Τα πλάνα του ληστή να τρέχει πάνω στο γαϊδούρι στους δρόμους της πόλης την νύχτα έγιναν viral. 

Η αστυνομία σύντομα ταυτοποίησε τον δράστη και τον συνέλαβε λίγο αργότερα, ενώ τα κλοπιμαία επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη του καταστήματος. 
 

