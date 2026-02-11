Έναν ασυνήθιστο τρόπο διαφυγής βρήκε ένας ληστής κοσμηματοπωλείου στην Τουρκία. Αντί για αυτοκίνητο ή μηχανή, ο δράστης – ο οποίος συνελήφθη λίγο αργότερα – το έσκασε καβάλα σε ένα γαϊδουράκι.

Unusual theft in central Türkiye ends with arrest after suspect flees jewelry store on donkey ⤵



◾️ Suspect uses forklift to break into store in Kayseri, steals 150 grams of gold and escapes in rare getaway



◾️ Police track suspect through CCTV footage and make arrest



◾️… pic.twitter.com/WeZTZe81AQ February 10, 2026

Το περιστατικό συνέβη στην Καισάρεια. Ο ληστής χρησιμοποίησε γερανοφόρο φορτωτήρα για να μπει στο κοσμηματοπωλείο, έκλεψε 150 γραμμάρια χρυσού και διέφυγε με τα κλοπιμαία, καβαλικεύοντας έναν γάιδαρο.

Τα πλάνα του ληστή να τρέχει πάνω στο γαϊδούρι στους δρόμους της πόλης την νύχτα έγιναν viral.

Η αστυνομία σύντομα ταυτοποίησε τον δράστη και τον συνέλαβε λίγο αργότερα, ενώ τα κλοπιμαία επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη του καταστήματος.



Πηγή: skai.gr

