Τραμπ: Απέτρεψα πυρηνικό πόλεμο Ινδίας - Πακιστάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ξανά ότι απέτρεψε έναν ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν κατά τη διάρκεια της περσινής τους σύγκρουσης, απειλώντας με επιβολή δασμών και ασκώντας πιέσεις και στις δύο χώρες να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

«Κατά τη γνώμη μου, θα εξελισσόταν σε πυρηνικό πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox Business την Τρίτη. «Χωρίς τους δασμούς, αυτό δεν θα είχε συμβεί».

Οι δύο πυρηνικές δυνάμεις της Νότιας Ασίας συγκρούστηκαν πέρυσι στη σοβαρότερη αντιπαράθεσή τους εδώ και δεκαετίες, σε μια τετραήμερη κλιμάκωση κατά την οποία αμφότερες έπληξαν στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους με μαχητικά αεροσκάφη, drones και πυροβολικό.

Οι τελευταίες αυτές δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας, η οποία μειώνει τους αμερικανικούς δασμούς στο 18% από το τιμωρητικό επίπεδο του 50% που ίσχυε από τον Αύγουστο. Οι δύο πλευρές οριστικοποιούν ακόμη τη συμφωνία έπειτα από μήνες δύσκολων διαπραγματεύσεων, ενώ παραμένει ασαφές αν οι νέες δηλώσεις Τραμπ θα επηρεάσουν τις συνομιλίες.

Η σύγκρουση του Μαΐου ξέσπασε αφότου ένοπλοι σκότωσαν 26 ανθρώπους, κυρίως Ινδούς τουρίστες, στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ. Η Ινδία κατηγόρησε το Πακιστάν για την επίθεση, ενώ οι εχθροπραξίες έληξαν με κατάπαυση του πυρός στις 10 Μαΐου.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αποδώσει στον εαυτό του τον τερματισμό της κρίσης, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε το εμπόριο ως διαπραγματευτικό μοχλό - έναν ισχυρισμό που η Ινδία απορρίπτει κατηγορηματικά. Το Νέο Δελχί έχει δηλώσει ότι το Ισλαμαμπάντ ζήτησε ειρήνη αφού η Ινδία έπληξε καίριους στρατιωτικούς στόχους. Το ζήτημα έχει επιβαρύνει τις σχέσεις Ινδίας–ΗΠΑ τον τελευταίο χρόνο.

Στις δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ τού είπε πως η παρέμβασή του έσωσε εκατομμύρια ζωές. «Ο πρόεδρος Τραμπ έσωσε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ζωές όταν μας έπεισε να σταματήσουμε να πολεμάμε», είπε ότι του δήλωσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

