Με μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις, πολεμικά εμβατήρια, αντιαμερικανικά συνθήματα, εικόνες του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ και πορτραίτα των «μαρτύρων» Φρουρών της Επανάστασης, το Ιράν γιορτάζει σήμερα την 46η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης, που ανέτρεψε το 1979 του Σάχη και εγκαθίδρυσε το θεοκρατικό καθεστώς.

Εορτασμοί με φόντο την πίεση και τις απειλές Τραμπ

Την ίδια ώρα, καθώς συνεχίζεται η ένταση μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την αιματηρή καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στη Μέση Ανατολή και ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη, θα κάνουμε κάτι πολύ σκληρό» φέρεται να είπε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12, ο Τραμπ.

«Θα προτιμούσα να καταλήξω σε συμφωνία. Θα πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία, όχι πυρηνικά όπλα, όχι πύραυλοι, όχι αυτό, όχι εκείνο», δήλωσε παράλληλα στο Fox News, εκτιμώντας ότι οι Ιρανοί θα ήταν «ηλίθιοι», αν αρνηθούν.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί σήμερα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να ζητά την άσκηση της μέγιστης πίεσης στο Ιράν, τόσο για το πυραυλικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης, όσο και για άλλες απειλές για την περιφερειακή ασφάλεια.

Ο Τραμπ απειλεί να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία, και η Τεχεράνη υπογράμμισε ότι θα απαντήσει.

Πηγή: skai.gr

