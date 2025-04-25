Viral έχει γίνει στα social media μία μητέρα, η οποία μεγαλώνει τα παιδιά της με έναν και μοναδικό κανόνα: δεν υπάρχουν όρια και κανόνες.

Η Τζέρι-Λία έχει διχάσει την διαδικτυακή κοινότητα με τον τρόπο που ισχυρίζεται ότι μεγαλώνει τα 4 παιδιά της. Τους επιτρέπει να κάνουν ότι θέλουν και όσο θέλουν, χωρίς κανέναν περιορισμένο ακόμα και αποδεδειγμένα ανθυγιεινές και επιβλαβείς συνήθειες όπως την κατανάλωση σνακ και τον ατελείωτο χρόνο μπροστά στις οθόνες (ταμπλετ, κινητά κτλ).

Επίσης, σύμφωνα με την New York Post, τα παιδιά δεν έχουν καμία υποχρέωση να βοηθάνε στις δουλειές του σπιτιού – τα κάνει όλα αυτή για εκείνα.

Ένα πρόσφατο βίντεο στο TikTok στο οποίο εξηγεί την πολιτική του no rules στο σπίτι της έγινε viral συγκεντρώνοντας 10 εκατομμύρια προβολές και 18.500 σχόλια.

«Δεν χρειάζεται να τακτοποιείτε, θα το κάνω εγώ. Δεν με πειράζει. Θα βάλω τα ρούχα σας στη θέση τους, θα τα πλύνω. Αυτή είναι η δουλειά μου, είμαι η μαμά σας, αφήστε με να σας “πνίξω” με φροντίδα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την διατροφή των παιδιών, λέει ότι δεν έχει πρόβλημα να μαγειρέψει ακόμα και 4 φαγητά την ημέρα – αν κάτι δεν τους αρέσει – ενώ τα ενθαρρύνει να τρώνε σνακ όποτε θέλουν. «Δεν υπάρχουν κανόνες. Μπορείτε να ανοίξετε τα ντουλάπια ή το ψυγείο όποτε θέλετε».

Στον ύπνο επίσης δεν υπάρχουν όρια. Τα παιδιά κοιμούνται όταν και όπου θέλουν, ακόμα και στο κρεββάτι μαζί της.

Ίσως το μόνο πράγμα το οποίο ζητάει από εκείνα είναι να μην βρίζουν – τουλάχιστον όχι δημοσίως. «Αφού εγώ λέω σκ@τ@, μπορείτε να πείτε σκ@τ@. Αλλά όταν είμαστε έξω στο ευρύ κοινό, μην το κάνετε αυτό, δεν είναι εντάξει» εξηγεί η Τζέρι-Λία.

Τέλος η τρυφερή μαμά διαβεβαιώνει ότι τα αγαπημένα της παιδιά της μπορούν να μείνουν μαζί της για όσο θέλουν, χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό.

Η τακτική της έχει διχάσει τους χρήστες των μέσων κοινωνική δικτύωσης, με άλλους να επικροτούν την «πλήρη ελευθερία» που παρέχει στα παιδιά της και άλλους να λένε ότι «λίγοι κανόνες δεν θα έβλαπταν – η πειθαρχία είναι μερικές φορές ευλογία μεταμφιεσμένη».





Πηγή: skai.gr

