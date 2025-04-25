Ρωσία: Ο Πούτιν υποδέχεται στο Κρεμλίνο τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ

Θερμό κλίμα, που καθόλου δεν θύμιζε τη διακυβέρνηση Μπάιντεν, σήμερα στο Κρεμλίνο. Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συνάντησε τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα την Παρασκευή σε μια κρίσιμη, όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Τραμπ, στιγμή της διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ αναδείχθηκε σε βασικό συνομιλητή της Ουάσινγκτον με τον Πούτιν, καθώς ο Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, και έχει ήδη πραγματοποιήσει τρεις μεγάλες σε διάρκεια συναντήσεις με τον ηγέτη του Κρεμλίνου.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το Κρεμλίνο εμφανίζονται ο Γουίτκοφ και ο Πούτιν να ανταλλάσσουν χειραψία και φιλοφρονήσεις πριν καθίσουν στις απέναντι πλευρές ενός λευκού, οβάλ τραπεζιού. «Πώς είστε κύριε πρόεδρε;» ρωτά ο Γουίτκοφ τον Πούτιν.

Τον Πούτιν συνόδευαν ο σύμβουλός του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ και ο απεσταλμένος σε θέματα επενδύσεων Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχεται στο Κρεμλίνο τον απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ», επιβεβαίωσε νωρίτερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

“How are you, mr president?”



Кадры встречи Путина и Уиткоффа в Кремле pic.twitter.com/IbAJwduXlQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 25, 2025

Το ΤΑSS αναφέρει ότι η συνάντηση των δυο πλευρών είναι μαραθώνια, καθώς διαρκεί πάνω από δύο ώρες, με παρόντες τους στενούς συνεργάτες του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ.

Στη δημοσιότητα έφερε νωρίτερα το Reuters λεπτομέρειες της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που προτείνουν οι ΗΠΑ και που επιδιώκει να πετύχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, στη δημοσιότητα δόθηκαν και οι αντιπροτάσεις των Ουκρανών με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Η πρόταση περιγράφεται ως «η τελική πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Αναλυτικά οι όροι:

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός

Και οι δύο πλευρές να συμμετέχουν αμέσως σε διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας

Παροχή στην Ουκρανία ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας

Οι εγγυήτριες χώρες θα είναι μια ad hoc ομάδα ευρωπαϊκών κρατών και πρόθυμων μη ευρωπαϊκών κρατών

Η Ουκρανία δεν θα επιδιώξει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

Η Ουκρανία μπορεί να επιδιώξει την ένταξή της στην ΕΕ

Οι ΗΠΑ παρέχουν de jure αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου της Κριμαίας

Οι ΗΠΑ παρέχουν de facto αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου του Λουχάνσκ

Οι ΗΠΑ παρέχουν de facto αναγνώριση των ρωσικών ελεγχόμενων τμημάτων της Ζαπορίζια, του Ντονέτσκ και της Χερσώνα

Η Ουκρανία ανακτά εδάφη στην περιφέρεια Χάρκοβο

Η Ουκρανία ανακτά τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια μέσω του ελέγχου και διαχείρισης του σταθμού από τις ΗΠΑ, με ηλεκτρική ενέργεια που διανέμεται και στις δύο πλευρές, καθώς και του φράγματος της Καχόβκα.

Η Ουκρανία να απολαμβάνει την ανεμπόδιστη διέλευση στον ποταμό Ντίπρο και τον έλεγχο της χερσονήσου Κινμπουρν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία θα εφαρμόσουν συμφωνία οικονομικής συνεργασίας/ορυκτών

Η Ουκρανία θα ανακατασκευαστεί πλήρως και να αποζημιωθεί οικονομικά

Οι κυρώσεις στη Ρωσία που προκύπτουν από αυτή τη σύγκρουση από το 2014 θα καταργηθούν

Οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας στον ενεργειακό και άλλους βιομηχανικούς τομείς.

Οι αντιπροτάσεις που υποβλήθηκαν από Ουκρανούς και Ευρωπαίους

Το Reuters δημοσίευσε επίσης λεπτομέρειες από ένα ακόμα έγγραφο που έχει στη διάθεσή του και περιέχει τις αντιπροτάσεις για συμφωνία που υπέβαλαν Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Αναλυτικά οι αντιπροτάσεις:

Δέσμευση για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στον ουρανό, στη στεριά και στη θάλασσα

Και οι δύο πλευρές να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό γίνεται παράλληλα με την προετοιμασία της ατζέντας και των λεπτομερειών για μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία

Παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και την υποστήριξη τρίτων χωρών.

Η Ρωσία πρέπει να επιστρέψει άνευ όρων όλα τα απελαθέντα και παράνομα εκτοπισμένα παιδιά της Ουκρανίας

Ανταλλαγή όλων των αιχμαλώτων πολέμου

Η Ρωσία πρέπει να απελευθερώσει όλους τους αμάχους κρατούμενους

Η Ουκρανία λαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, μεταξύ άλλων από τις ΗΠΑ (συμφωνία όπως το άρθρο 5), ενώ δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των Συμμάχων για την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Κανένας περιορισμός στις ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις

Οι εγγυήτριες χώρες θα είναι μια ad hoc ομάδα ευρωπαϊκών χωρών και πρόθυμων μη ευρωπαϊκών χωρών. Κανένας περιορισμός στην παρουσία, τα όπλα και τις επιχειρήσεις φιλικών ξένων δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας

Η Ουκρανία θα επιδιώξει την ένταξη στην ΕΕ

Τα εδαφικά ζητήματα θα συζητηθούν και θα επιλυθούν μετά από πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός

Οι εδαφικές διαπραγματεύσεις ξεκινούν από τη βάση της γραμμής ελέγχου

Η Ουκρανία ανακτά τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, καθώς και του φράγματος της Καχόβκα.

Η Ουκρανία θα απολαμβάνει ανεμπόδιστα περάσματα στον ποταμό Ντίνπρο και τον έλεγχο της χερσονήσου Κινμπουρν.

ΗΠΑ και Ουκρανία εφαρμόζουν συμφωνία οικονομικής συνεργασίας/ορυκτών

Η Ουκρανία θα ανακατασκευαστεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά, μεταξύ άλλων μέσω ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που της προκάλεσε

Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στη Ρωσία από το 2014 ενδέχεται να χαλαρώσουν σταδιακά μετά την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και να επαναληφθούν σε περίπτωση παραβίασης της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.