Τουρκία: Τριπλός σεισμός στην Κιουτάχεια

Ανησυχία μεταξύ των κατοίκων προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην επαρχία Κιουτάχεια της Δυτικής Τουρκίας.

Ο ισχυρότερος από τους τρεις σεισμούς, μεγέθους 4,6 βαθμών, σημειώθηκε στις 10.20 π.μ., με επίκεντρο την περιοχή Σίμαβ της επαρχίας της Κιουτάχειας και σε εστιακό βάθος 12,17 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Ο σεισμολόγος Αλί Ιλκέρ Μπουλούτ δήλωσε στο CNN Turk ότι δεν πρόκειται για σεισμό που μπορεί να συνδέεται με τον σεισμό των 6,2 βαθμών της Κωνσταντινούπολης.

Λίγες ώρες πριν από αυτόν τον σεισμό, στις 7.23 π.μ., είχε προηγηθεί δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών στην ίδια περιοχή. Το εστιακό βάθος του σεισμού αυτού εντοπίστηκε στα 8,8 χιλιόμετρα. Λίγο λεπτά μετά τον σεισμό αυτό, στις 07:29, έγινε αισθητή μία άλλη δόνηση εντάσεως 3,9 βαθμών σε εστιακό βάθος 11,6 χιλιομέτρων.

Ο νομάρχης της Κιουτάχειας, Μουσά Ισίν, ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Ανακοίνωσε επίσης ότι τα σχολεία της γύρω περιοχής δεν θα λειτουργήσουν για μία ημέρα.

