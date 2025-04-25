Τραμπ: Δεν εμπόδισα το Ισραήλ από το να επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Διαψεύδει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόσφατα δημοσιεύματα που τον εμφάνιζαν να έχει εμποδίσει το Ισραήλ από το να επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δηλώνοντας στο περιοδικό TIME την Παρασκευή πως «αυτό δεν είναι σωστό».

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρινίζοντας περαιτέρω την εμπλοκή του στη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ τόνισε ότι «όχι, δεν είναι σωστό. Δεν τους σταμάτησα [τους Ισραηλινούς]. Αλλά δεν τους διευκόλυνα κιόλας, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία χωρίς επίθεση. Το ελπίζω. Είναι πιθανό να χρειαστεί να επιτεθούμε, επειδή το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν τους το έκανα εύκολο, αλλά δεν είπα όχι. Τελικά, επρόκειτο να αφήσω την απόφαση σ' εκείνους, αλλά είπα πως θα προτιμούσα μια συμφωνία από το να πέσουν βόμβες».

Στη συνέντευξή του στο TIME, ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για τις απευθείας συνομιλίες του με το Ιράν και αν θα ήταν ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον πρόεδρο ή τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, απαντώντας θετικά, λέγοντας: «Φυσικά».

Όσον αφορά τις ανησυχίες ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου ενδέχεται να τον σύρει σε έναν πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί καθόλου, απαντώντας απλά: «Όχι».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως «η Σαουδική Αραβία θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ», σημειώνοντας χαρακτηριστικά «αυτό θα συμβεί».

Το περιοδικό TIME ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι περήφανος που, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ενθάρρυνε τις ευρωπαϊκές χώρες να επενδύσουν περισσότερο στην ασφάλειά τους, καθώς και για την προώθηση της ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών γειτονικών χωρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.