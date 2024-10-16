Βίντεο από την εκτόξευση του πυραύλου Kader2, με τον οποίο σφυροκοπούν το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, έδωσε στη δημοσιότητα η Χεζμπολάχ.

Από τη Δευτέρα, που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πολλά από τα βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο με στόχο το κεντρικό Ισραήλ, μία ημέρα μετά το πλήγμα με ρουκέτα στην ισραηλινή στρατιωτική βάση, με 4 στρατιώτες νεκρούς, η Χεζμπολάχ φαίνεται να έχει εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις της, ενώ και το Ισραήλ βομβαρδίζει συνεχώς θέσεις της οργάνωσης στον Λίβανο.

Δείτε σε βίντεο τη στιγμή που εκτοξεύονται οι πύραυλοι:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι πύραυλοι έπληξαν περιοχές στο βόρειο Ισραήλ και συμφωνα με τον πρώτο απολογισμο, καταγράφηκαν δύο τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.