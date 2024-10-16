Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Χεζμπολάχ σφυροκοπά με πυραύλους Kader 2 το Ισραήλ - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της εκτόξευσης

Δύο τραυματίες από την επίθεση - Η Χεζμπολάχ έπληξε θέσεις του ισραηλινού στρατού με νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων - Σειρήνες ηχούν σε πολλές περιοχές του Ισραήλ

Βίντεο της Χεζμπολάχ από την εκτόξευση του πυραύλου Kader2, που έπληξε το Τελ Αβιβ

Βίντεο από την εκτόξευση του πυραύλου Kader2, με τον οποίο σφυροκοπούν το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, έδωσε στη δημοσιότητα η Χεζμπολάχ

Από τη Δευτέρα, που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πολλά από τα βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο με στόχο το κεντρικό Ισραήλ, μία ημέρα μετά το πλήγμα με ρουκέτα στην ισραηλινή στρατιωτική βάση, με 4 στρατιώτες νεκρούς, η Χεζμπολάχ φαίνεται να έχει εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις της, ενώ και το Ισραήλ βομβαρδίζει συνεχώς θέσεις της οργάνωσης στον Λίβανο.

Δείτε σε βίντεο τη στιγμή που εκτοξεύονται οι πύραυλοι: 

Οι πύραυλοι έπληξαν περιοχές στο βόρειο Ισραήλ και συμφωνα με τον πρώτο απολογισμο, καταγράφηκαν δύο τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χεζμπολάχ Λίβανος Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark