Νέο μπαράζ ρουκετών εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ σε εδάφη βόρεια του Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πολλά από τα βλήματα που εκτοξεύθηκαν σήμερα από τον Λίβανο με στόχο το κεντρικό Ισραήλ, την ώρα που δημοσιογράφοι του AFP δήλωσαν ότι άκουσαν εκρήξεις στην περιοχή όπου βρίσκεται η στρατιωτική βάση που έγινε χθες Κυριακή στόχος επίθεσης της Χεζμπολάχ.

«Οι σειρήνες ακούστηκαν πριν λίγο στις περιοχές Σαρόν, Μενασέ και Ουάντι Αρά και ένας αριθμός βλημάτων εντοπίστηκε να περνά στο ισραηλινό έδαφος από τον Λίβανο. Η πολεμική αεροπορία κατάφερε να αναχαιτίσει όλα τα βλήματα», διευκρίνισε ο στρατός.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η Χεζμπολάχ είχε απειλήσει το Ισραήλ με περισσότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, στον απόηχο της επιδρομής drone εναντίον στρατιωτικής βάσης κοντά στη Χάιφα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ισραηλινούς στρατιώτες και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι «η αντίσταση υπόσχεται στον εχθρό» ότι η επίθεση «νότια της Χάιφα ήταν μόνο μια πρόγευση του τι τον περιμένει εάν αποφασίσει να συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον του λαού μας».

Το πλήγμα στη στρατιωτική βάση της Μπινγιαμίνα ήταν το φονικότερο στο Ισραήλ από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο στις 23 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

