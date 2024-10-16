Οι αστροναύτες θα φοράνε Prada - Πώς είναι οι διαστημικές στολές της αποστολής Artemis 3 της NASA

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis 3 της NASA στη Σελήνη, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο 2026, θα φορούν διαστημικές στολές με την υπογραφή Prada, ένα δείγμα των οποίων παρουσιάσθηκε σήμερα στο Μιλάνο.

Η Artemis 3 θα στείλει αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης για πρώτη φορά από τέλος του προγράμματος Απόλλων και ο σχεδιασμός των στολών ανατέθηκε στην αμερικανική εταιρεία Axiom Space, η οποία ζήτησε τη συνεργασία του διάσημου ομίλου ειδών πολυτελείας του Μιλάνου.

Κυρίως λευκή, όπως και στο πρόγραμμα Απόλλων, η στολή αυτή, καρπός μιας πρωτοφανούς συνεργασίας, περιλαμβάνει επίσης γκρι πινελιές και κόκκινες λωρίδες που θυμίζουν το σχέδιο του ιταλικού ιστιοφόρου Luna Rossa (Κόκκινη Σελήνη) που συμμετείχε στον ιστιοπλοϊκό αγώνα Κύπελλο Αμερικής και ήταν χορηγός του η Prada.

Χωρίς να φέρνει την επανάσταση στις στολές αστροναυτών, υπόσχεται να εξασφαλίσει στους αστροναύτες τη μέγιστη άνεση: γάντια ραμμένα στα μέτρα του κάθε αστροναύτη, μπότες που αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες και σε ανώμαλα εδάφη, έλεγχος της εσωτερικής πίεσης, προστασία από τις ακτινοβολίες, αυτονομία οκτώ ωρών...

Los trajes de @Axiom_Space en colaboración con @Prada para volver a la Luna 🌕 pic.twitter.com/rZZgGK1Jqn — Actividad Aeroespacial (@aa_aeroespacial) October 16, 2024

«Μέσα σε δύο χρόνια, όταν η NASA θα αρχίσει την αποστολή Artemis 3, οι αστροναύτες (...) θα πάνε σε απίστευτα επικίνδυνα μέρη, σε ακραία περιβάλλοντα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Axiom Space Ματ Όντλερ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μιλάνο.

«Μία από τις αποστολές που θέλει να πραγματοποιήσει η NASA, είναι να προσπαθήσει να ανακαλύψει τους κρατήρες νερού στο Νότιο Πόλο, ένα από τα πιο ψυχρά σημεία του σύμπαντος», υπενθύμισε.

Unisex η στολή

Το μοντέλο που τελειοποιήθηκε από την Prada και την Axiom είναι γιούνισεξ και μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα μεγέθη, καθώς με την Artemis 3 θα μεταβεί στη Σελήνη και η πρώτη γυναίκα.

Οι πληροφορίες για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν έχουν χαρακτηριστεί «εμπιστευτικές», ανέφερε ο Λορέντσο Μπερτέλι, υπεύθυνος μάρκετινγκ της Prada, αλλά επίσης και κυρίως ο γιος της ιδρύτριας του οίκου, της Μιούτσια Πράντα. Ο ίδιος εξέφρασε τη χαρά του για «την απόκτηση της τεχνογνωσίας» την οποία επέτρεψε η εμπειρία αυτή.

«Συνδυάσαμε μηχανική, επιστήμη και τέχνη για να παραγάγουμε ενδύματα τελευταίας γενιάς για τους μελλοντικούς ταξιδιώτες στη Σελήνη, εξασφαλίζοντας ότι οι αστροναύτες θα μπορούν να φέρουν σε πέρας τους στόχους και τις αποστολές τους σε πλήρη ασφάλεια και με άνεση», συνόψισε από την πλευρά του ο Ράσελ Ράλστον, ο οποίος διευθύνει το πρόγραμμα «στολές» της Axiom Space.

Μέχρι σήμερα, πέντε χώρες -οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση, η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία- έχουν καταφέρει να προσγειώσουν διαστημόπλοιό τους στη Σελήνη. Μεταξύ αυτών, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη στείλει εκεί ανθρώπους.

