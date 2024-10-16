DW: Οι ΗΠΑ απειλούν το Ισραήλ με εμπάργκο όπλων

Παρά τις έντονες συστάσεις του Προέδρου Τζο Μπάιντεν «να μην πληγεί άλλο η λιβανική πρωτεύουσα», σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Βενιαμίν Νετανιάχου για πρώτη φορά από την περασμένη Πέμπτη (10/10), το Ισραήλ βομβάρδισε υπόγεια αποθήκη της Χεζμπολάχ στη συνοικία Ντάχια της νότιας Βηρυτού. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, καταστράφηκε «στρατηγικός οπλισμός» της οργάνωσης που περιλάμβανε ρουκέτες και εκτοξευτήρες. Παράλληλα, σε ειδική επιχείρηση πιάστηκαν αιχμάλωτοι, τέσσερα ηγετικά στελέχη της ομάδας κομάντο της Χεζμπολάχ, της «Δύναμης Ραντουάν», σε υπόγεια σήραγγα στον νότιο Λίβανο.



Στο μεταξύ, στο μέτωπο της Γάζας οι ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίζονται με την ίδια ένταση παρά την πρωτοφανή για τα δεδομένα διπλωματική πίεση που ασκεί η διακυβέρνηση Μπάιντεν για άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στον παλαιστινιακό θύλακα. Ειδικότερα, σε υπόμνημα που υπογράφουν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, με αποδέκτη τον ισραηλινό Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, κατέστη σαφές ότι εάν το Ισραήλ δεν αυξήσει δραστικά εντός 30 ημερών τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας, με έμφαση στο βόρειο τμήμα της, τότε οι ΗΠΑ θα επιβάλουν εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ.



Σε πρόσφατη ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ της υποψήφιας των Δημοκρατικών για την αμερικανική προεδρία, Καμάλα Χάρις, επισημάνθηκε ότι από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι σήμερα, η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης προς την βόρεια Γάζα φέρεται να έχει παντελώς διακοπεί, προκαλώντας αμηχανία στα ισραηλινά κέντρα λήψεως αποφάσεων.



Ωστόσο, παρά τις αυστηρές αμερικανικές προειδοποιήσεις, η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ολοένα και αυξάνεται. Σε έκθεση που κατατέθηκε από τον Λευκό Οίκο ενώπιον της Γερουσίας και του Κογκρέσου, περιγράφεται λεπτομερώς η αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή ενώ ήδη από χθες άρχισε να συναρμολογείται στο Ισραήλ το νέο υπερσύγχρονο αντιπυραυλικό σύστημα THAAD προς απόκρουση μίας ενδεχόμενης επικείμενης βαλλιστικής πυραυλικής επίθεσης του Ιράν και των περιφερειακών του συμμάχων.

Διακοπή παρασκηνιακών επαφών Ιράν-ΗΠΑ

Η ολοένα εντεινόμενη αμερικανική στρατιωτική στήριξη του Ισραήλαποτέλεσε την αιτία της απόφασης του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών να ανακοινώσει επίσημα ότι διακόπτει τις έμμεσες παρασκηνιακές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εδώ και μήνες στην Μασκάτ, την πρωτεύουσα του Σουλτανάτου του Ομάν.



Την ίδια στιγμή, αίσθηση έχει προκαλέσει στο Ισραήλ η είδηση της σύλληψης τριών ισραηλινών πολιτών, ρωσοεβραϊκής καταγωγής, όλοι κάτοικοι περιχώρων του Τελ Αβίβ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι στρατολογήθηκαν και συμμετείχαν σε δίκτυο κατασκόπων, που συνέστησαν οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένα ζευγάρι νεαρών Ρωσοεβραίων, το οποίο, αρχικά έναντι μικροποσών, ζωγράφιζαν αντικυβερνητικά γκράφιτι, φτάνοντας στο σημείο να οργανώνουν την δολοφονία υψηλόβαθμου στρατιωτικού.



Σήμερα ανακοινώθηκε η σύλληψη τρίτου Ρωσοεβραίου ισραηλινού πολίτη, ο οποίος τελούσε προπαρασκευαστικές πράξεις με στόχο την δολοφονία διάσημου ισραηλινού επιστήμονα έναντι αμοιβής 100.000 δολαρίων. Τα τοπικά κρατικά ΜΜΕ τονίζουν ότι έχουν ήδη συλληφθεί και ανακρίνονται εδώ και αρκετό καιρό πολλοί άλλοι ισραηλινοί πολίτες που στρατολογήθηκαν από τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες, συμμετέχοντας σε ομάδες χρηστών σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

