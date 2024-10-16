Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα σε κτίρια του δήμου της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, με την ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τη χώρα να ζητά να «προστατευθούν οι άμαχοι και οι υποδομές».

Το πρωί, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, που βρίσκεται σε ανοικτό πόλεμο με τη Χεζμπολάχ εδώ και σχεδόν ένα μήνα στον Λίβανο, εξαπέλυσε «11 πλήγματα κατά της Ναμπατίγια και των περιχώρων της», που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ και του συμμάχου της, του κινήματος Αμάλ, όπως δήλωσε η επικεφαλής της περιφέρειας Χοουάιντα Τουρκ.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας, και 43 άλλοι τραυματίστηκαν, με την Τουρκ να κάνει λόγο για «δακτύλιο φωτιάς» στην πόλη του νότιου Λιβάνου, το εμπορικό κέντρο της οποίας χτυπήθηκε το Σάββατο από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Τουλάχιστον δύο κτίρια του δήμου χτυπήθηκαν, καθώς και ένα γειτονικό ιατρικό κέντρο, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τουρκ και ένας αξιωματούχος των διασωστών της Χεζμπολάχ.

Ο δήμαρχος Αχμάντ Χαλίλ, που βρισκόταν στον δήμο μαζί με άλλους αξιωματούχους για συνεδρίαση της τοπικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων, περιλαμβάνεται στους νεκρούς, δήλωσε η Τουρκ, κάνοντας λόγο για «μακελειό».

Επίσης, σκοτώθηκαν «δύο γιατροί» από γειτονικό κέντρο υγείας, σύμφωνα με τον επικεφαλής των διασωστών της Χεζμπολάχ.

Η λιβανική υπηρεσία πολιτικής προστασίας από την πλευρά της ανακοίνωσε τον θάνατο ενός εκ των μελών της που βρισκόταν στο διοικητικό συγκρότημα.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ πρόσθεσε ότι στοχοθετήθηκαν επίσης ένα κτίριο που φιλοξενούσε μια βιβλιοθήκη και ένα εμπορικό κέντρο.

Μετά τα πλήγματα αυτά, η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τον Λίβανο Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ ζήτησε να συνεχίσουν να προστατεύονται οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές.

«Η επίθεση αυτή ακολουθεί άλλα περιστατικά κατά τα οποία άμαχοι και μη στρατιωτικές υποδομές στοχοθετήθηκαν σε όλο τον Λίβανο…οι παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι απολύτως απαράδεκτες», δήλωσε η ίδια σε ανακοίνωση.

Πριν από εκείνη, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε ένα «εσκεμμένο» ισραηλινό πλήγμα στο «δημοτικό συμβούλιο» της Ναμπατίγιε που είχε συνεδρίαση για να «εξετάσει την ανθρωπιστική κατάσταση και την κατάσταση των υπηρεσιών στην πόλη».

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι «έπληξε δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ στην περιφέρεια της Ναμπατίγια», που περιλαμβάνουν «τοποθεσίες τρομοκρατικών υποδομών, κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ και τοποθεσίες αποθήκευσης όπλων, οι οποίες είχαν εγκατασταθεί από τη Χεζμπολάχ δίπλα σε μη στρατιωτικές υποδομές».

Εικόνες που μετέδωσε το AFPTV δείχνουν στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη.

Από τότε που η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ εισήλθαν σε ανοικτό πόλεμο στις 23 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 1.356 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

