Βίντεο: Ρωσική εισβολή στην ουκρανική πόλη Βούχλενταρ - «Η έφοδος ξεκίνησε»

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να επιτίθενται στην πόλη Βούχλενταρ στην ανατολική Ουκρανία, ένα προπύργιο που αντιστεκόταν στη ρωσική επίθεση από την αρχή του πολέμου το 2022, σύμφωνα με Ρώσους μπλόγκερς που ασχολούνται με τον πόλεμο και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

🇷🇺🇺🇦RUSSIA ADVANCING SWIFTLY IN EASTERN UKRAINE



Russian forces have begun storming the eastern Ukrainian town of Vuhledar, a stronghold that has resisted attack since the beginning of the war.



Russian state media said the town in the Donetsk region was caught in a pincer… pic.twitter.com/ilAtyFrjnp September 24, 2024

«Ρωσικές μονάδες εισήλθαν στο Βούχλενταρ –η έφοδος στην πόλη ξεκίνησε», σύμφωνα με τον Γιούρι Ποντολιάκα, ουκρανικής καταγωγής φιλορώσο μπλόγκερ που ασχολείται με τον πόλεμο. Πολλοί φιλορώσοι μπλόγκερ που γράφουν για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου επιβεβαίωσαν την επίθεση.

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η πόλη στην περιοχή του Ντονέτσκ, που κάποιοι χαρακτηρίζουν οχυρό λόγω της αντίστασής της στη ρωσική επίθεση, περικυκλώθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις και ότι διεξάγονται μάχες στα ανατολικά του οικισμού.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει διασταυρωθεί, δείχνουν μια πόλη να δέχεται σφοδρά πυρά από δυνάμεις του πυροβολικού.

⚡️This is what 🇺🇦Vuhledar looked like this morning. The Russians are destroying the city pic.twitter.com/SGAXeKnqpC — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 24, 2024

Οι ρωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία προήλασαν με τον ταχύτερο ρυθμό των δύο τελευταίων ετών τον Αύγουστο, σύμφωνα με ευρέως διαθέσιμους χάρτες, παρόλο που η ρωσική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ είχε στόχο να αναγκάσει τη Μόσχα να εκτρέψει αλλού στρατεύματα.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία κατέβαλε προσπάθειες για να καταλάβει ουκρανικές θέσεις κοντά στην Παβλίβκα και το Βούχλενταρ, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν υπήρχε άμεσα σχόλιο από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

