Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσική εισβολή στην ουκρανική πόλη Βούχλενταρ, σύμφωνα με μπλόγκερ και μέσα ενημέρωσης - Βίντεο

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η πόλη στην περιοχή του Ντονέτσκ,περικυκλώθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις και ότι διεξάγονται μάχες στα ανατολικά 

Βίντεο: Ρωσική εισβολή στην ουκρανική πόλη Βούχλενταρ - «Η έφοδος ξεκίνησε»

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να επιτίθενται στην πόλη Βούχλενταρ στην ανατολική Ουκρανία, ένα προπύργιο που αντιστεκόταν στη ρωσική επίθεση από την αρχή του πολέμου το 2022, σύμφωνα με Ρώσους μπλόγκερς που ασχολούνται με τον πόλεμο και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ρωσικές μονάδες εισήλθαν στο Βούχλενταρ –η έφοδος στην πόλη ξεκίνησε», σύμφωνα με τον Γιούρι Ποντολιάκα, ουκρανικής καταγωγής φιλορώσο μπλόγκερ που ασχολείται με τον πόλεμο. Πολλοί φιλορώσοι μπλόγκερ που γράφουν για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου επιβεβαίωσαν την επίθεση.

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η πόλη στην περιοχή του Ντονέτσκ, που κάποιοι χαρακτηρίζουν οχυρό λόγω της αντίστασής της στη ρωσική επίθεση, περικυκλώθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις και ότι διεξάγονται μάχες στα ανατολικά του οικισμού.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει διασταυρωθεί, δείχνουν μια πόλη να δέχεται σφοδρά πυρά από δυνάμεις του πυροβολικού.

Οι ρωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία προήλασαν με τον ταχύτερο ρυθμό των δύο τελευταίων ετών τον Αύγουστο, σύμφωνα με ευρέως διαθέσιμους χάρτες, παρόλο που η ρωσική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ είχε στόχο να αναγκάσει τη Μόσχα να εκτρέψει αλλού στρατεύματα.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία κατέβαλε προσπάθειες για να καταλάβει ουκρανικές θέσεις κοντά στην Παβλίβκα και το Βούχλενταρ, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν υπήρχε άμεσα σχόλιο από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark