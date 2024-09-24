Συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει μια ρουκέτα που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ να σκάει δίπλα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Ισραήλ, προκαλώντας τον τρόμο και τον πανικό .
תיעוד דרמטי מטמרה: הרכב ממשיך לנסוע באזעקה, טיל נופל סמוך.@_Gitsis_ pic.twitter.com/jwaYUd4CEq— החדשות - N12 (@N12News) September 24, 2024
Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο αιματηρή εδώ και σχεδόν 20 χρόνια στον Λίβανο. Τουλάχιστον 492 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 1.600 είναι οι τραυματίες έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κατά 1.300 στόχων της Χεζμπολάχ σε 24 ώρες στο νότιο τμήμα της χώρας αλλά και στην κοιλάδα Μπεκάα κατά μήκος των συνόρων της με τη Συρία. 35 παιδιά και 58 γυναίκες είναι ανάμεσα στα θύματα.
Εν μέσω βομβαρδισμών, χιλιάδες ήταν εκείνοι οι οποίοι οδηγώντας εκκένωσαν τις εστίες τους στα νότια της χώρας και με την ελπίδα πως στη Βηρυτό θα είναι ασφαλείς φόρτωσαν όσα από τα υπάρχοντά τους πρόλαβαν και έφυγαν για την πρωτεύουσα του Λιβάνου.
