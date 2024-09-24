Τζο Μπάιντεν: Σήμερα η τελευταία ομιλία του στον ΟΗΕ

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τον Ιούλιο ανακοίνωσε πως βάζει τέλος στην εκστρατεία του για δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, πρόκειται να εκφωνήσει σήμερα στη Νέα Υόρκη την τελευταία μεγάλη ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ, ξεκινώντας στις 10:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας).

Στις συζητήσεις στον ΟΗΕ αναμένεται να κυριαρχήσει η κλιμάκωση στον Λίβανο, που καμιά έκκληση της Ουάσιγκτον για ηρεμία δεν απέτρεψε ούτε μοιάζει να μπορεί να εμποδίσει.

Θα συναντηθεί επίσης εντός της ημέρας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντόνιο Γκουτέρες, κι αναμένεται επίσης να κάνει ακόμη δυο τοποθετήσεις, μια εναντίον των συνθετικών ναρκωτικών, άλλη μια για το κλίμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει σταματήσει να λέει, αφότου έγινε η επίθεση του στρατού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου πως επιδίωξή του είναι να μην εξαπλωθεί ο πόλεμος στην περιοχή, να μην υπάρξει περιφερειακή ανάφλεξη.

Από την πλευρά της, η Κάμαλα Χάρις δεν έχει εκφραστεί αναλυτικά στα σχέδιά της ως προς την εξωτερική πολιτική.

Πάντως όλα δείχνουν πως θα ακολουθήσει σε αδρές γραμμές τις ίδιες κατευθύνσεις με τον Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν διαβεβαιώνει επίσης πως η κληρονομιά του δε θα αρχίσει να ξηλώνεται αν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στην εξουσία.

Τις λίγες εβδομάδες που απομένουν, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει, όπως το έθεσε σύμβουλός του, να εξασφαλίσει ότι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν επί προεδρίας του, ειδικά σε διεθνές επίπεδο, θα αποδειχθούν, όσο περισσότερο είναι δυνατό, «αμετάκλητες».

«Όταν ανέλαβε την εξουσία, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, υποσχέθηκε να αποκαταστήσει το διεθνές κύρος της Αμερικής» και τον ηγετικό της ρόλο, δήλωσε χθες η εκπρόσωπος του Καρίν Ζαν-Πιερ.

Έκτοτε, απαρίθμησε, αποκατέστησε συμμαχίες των ΗΠΑ στην Ασία, κατηύθυνε τη διεθνή αντίδραση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενίσχυσε το NATO, έκανε κινήσεις ώστε η χώρα να ανακτήσει το προβάδισμα έναντι της Κίνας κ.λπ.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Μπεν ΛαΜπολτ αναφέρθηκε σε σημείωμά του στο «τελικό σπριντ» που κάνει η απερχόμενη κυβέρνηση ως τον Ιανουάριο ώστε να τοποθετήσει «τα θεμέλια για το μέλλον».

Ωστόσο στη Νέα Υόρκη, ο Τζο Μπάιντεν, που γενικά υμνεί τα καλά του διαλόγου και καυχιέται για τις διπλωματικές του ικανότητες, βρίσκεται αντιμέτωπος με τα όρια της επιρροής του.

Στη σκία του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει υποσχεθεί πως σε περίπτωση εκλογικής νίκης του θα προχωρήσει στην επιβολή πολύ βαρύτερων δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα, πάνω απ’ όλα στα κινεζικά.

Διαβεβαιώνει εξάλλου - γενικώς και αορίστως - πως θα επιλύσει με ευκολία το πρόβλημα του πολέμου στην Ουκρανία και το Μεσανατολικό.

Ο Ρεπουμπλικάνος, που παρουσιάζει τον απερχόμενο πρόεδρο ως αδύναμο ηγέτη, εν μέρει υπεύθυνο για διεθνείς κρίσεις, έχει κάνει δηλώσεις όχι και πολύ φιλικές για συμμάχους των ΗΠΑ στο NATO.

Η ρητορική του, αποφασιστικά υπέρ της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, κάνει πολλούς να φοβούνται το χειρότερο όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.

Το σαββατοκύριακο, ο Τζο Μπάιντεν προσπάθησε να καθησυχάσει τους ηγέτες της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας και της Ινδίας, των χωρών μαζί με τις οποίες οι ΗΠΑ δημιούργησαν την «Quad», τετραμερή συμμαχία που «ήρθε για να μείνει», κάτι που θα παραμείνει αληθές «πολύ πέρα από τον Νοέμβριο».

Την Πέμπτη θα υποδεχτεί τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ανησυχεί για το μέλλον της αμερικανικής υποστήριξης στη χώρα του.

Άλλοι ξένοι ηγέτες δεν έχουν καμιά πρόθεση να ανοίξουν τα χαρτιά τους όσον αφορά το μέλλον.

Κάποιοι θα αξιοποιήσουν το ταξίδι τους στις ΗΠΑ για επαφές με τους υποψήφιους για την προεδρία.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής πως θα έχει συνάντηση με τον ομοσπονδιακό πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, που θα δει μεθαύριο Πέμπτη την κυρία Χάρις, θέλει επίσης να συναντηθεί μαζί του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

