Ενώ το ισραηλινό σφυροκόπημα εναντίον στόχων στον Λίβανο συνεχίζεται, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας τη Δευτέρα ότι στόχος των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο είναι να αποκόψει τη «Χεζμπολάχ από τον πόλεμο με τη Χαμάς», όπως δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος.

Όπως μεταδίδει το CNN, o ίδιος αξιωματούχος είπε ότι το υπουργικό συμβούλιο συμφώνησε να συνεχίσει να αυξάνει το επίπεδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων κάθε μέρα. Το Ισραήλ γνωρίζει τους κινδύνους, είπε η πηγή, και είναι έτοιμο να σταματήσει ανά πάσα στιγμή. «Εξαρτάται από τη Χεζμπολάχ», ανέφερε η πηγή.

Ο Herzi Halevi, Αρχηγός του Επιτελείου του Ισραήλ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο στρατός «προετοιμάζεται για τις επόμενες φάσεις». Ο Halevi είπε ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα επόμενα βήματα σύντομα.

Το Ισραήλ χτυπά «δεκάδες» στόχους στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε «δεκάδες» στόχους στον Λίβανο, αφού η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πολλαπλά μπαράζ την Τρίτη, στην πιο έντονη αντιπαράθεσή τους εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι περίπου 30 ρουκέτες είχαν εκτοξευτεί από τη Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ από τα μεσάνυχτα και ότι απάντησε στα πλήγματα με αεροπορικές επιθέσεις και επιθέσεις πυροβολικού. Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν πάνω από τέσσερα φράγματα, όπως ανέφερε.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε «δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές στο νότιο Λίβανο», συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων στους μαχητές και εκτοξευτές ρουκετών που χρησιμοποιήθηκαν για να στοχεύσουν το HaAmakim, μια περιοχή κοντά στη βόρεια ισραηλινή πόλη Χάιφα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF). είπε σε δήλωση.

Ο Ισραηλινός Στρατός είπε επίσης ότι πυροβολικό και άρματα μάχης έπληξαν στόχους στις περιοχές των πόλεων Ayta ash Shab και Ramyeh στο νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πολλαπλούς πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, η Χεζμπολάχ είπε ότι εκτόξευσε πολλαπλούς πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ με στόχο την αεροπορική βάση Ramat David, το αεροδρόμιο Meggido και τη βάση Amos, που βρίσκονται στην περιοχή της πόλης Afula στο βόρειο Ισραήλ.

Ο Λίβανος δεν πρέπει να γίνει «μια άλλη Γάζα στα χέρια του Ισραήλ», λέει ο Ιρανός πρόεδρος

Τα εκτεταμένα πλήγματα του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο είναι «μια ανθρώπινη και ανθρωπιστική κρίση» που κινδυνεύει να οδηγήσει την περιοχή σε ευρύτερη σύγκρουση, είπε ο νέος πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε συνέντευξή του στο CNN.

«Υπάρχει ο κίνδυνος η φωτιά των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα (στον Λίβανο) να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή», είπε ο Πεζεσκιάν.

Η Χεζμπολάχ είναι ένα ισλαμιστικό κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν με μία από τις πιο ισχυρές παραστρατιωτικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής. Οι ΗΠΑ πιστεύουν, ωστόσο, ότι το Ισραήλ έχει αποδυναμώσει σημαντικά την ομάδα στα χτυπήματα της τελευταίας εβδομάδας.

Η Χεζμπολάχ είναι μέρος μιας συμμαχίας υπό την ηγεσία της Τεχεράνης που καλύπτει την Υεμένη, τη Συρία, τη Γάζα και το Ιράκ που έχει επιτεθεί στο Ισραήλ και τους συμμάχους του από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς.

Όταν ρωτήθηκε εάν το Ιράν θα συμβουλεύσει τη Χεζμπολάχ να συγκρατηθεί στην απάντησή της στα ισραηλινά χτυπήματα, ο Πεζεσκιάν είπε ότι η Χεζμπολάχ αντιμετωπίζει μια χώρα «οπλισμένη μέχρι τα δόντια και έχει πρόσβαση σε οπλικά συστήματα που είναι πολύ ανώτερα από οτιδήποτε άλλο».

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον Λίβανο να γίνει μια άλλη Γάζα στα χέρια του Ισραήλ», προειδοποίησε.

«Η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνη της. Η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να σταθεί μόνη της απέναντι σε μια χώρα που υπερασπίζεται και υποστηρίζεται και τροφοδοτείται από τις δυτικές χώρες, τις ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ο Πεζεσκιάν μίλησε στο CNN καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (UNGA) την Τρίτη, στην οποία οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο αναμένεται να κυριαρχήσουν στην ατζέντα των συζητήσεων.

Ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι τα γεγονότα θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μια περιφερειακή σύγκρουση, η οποία «μπορεί να είναι επικίνδυνη για το μέλλον του κόσμου και του ίδιου του πλανήτη Γη, επομένως πρέπει να αποτρέψουμε τις συνεχιζόμενες εγκληματικές πράξεις που διαπράττονται από το Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

