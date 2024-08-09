Τσίμπημα αράχνης- Ηλεία: Το πόρισμα του ιατροδικαστή για τον θάνατο του 48χρονου

Μυστήριο καλύπτει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες δέχθηκε το θανατηφόρο τσίμπημα αράχνης ο 48χρονος παραθεριστής στην Ηλεία, που έχασε τελικά τη ζωή του στο Νοσοκομείο του Πύργου όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Φως» στα αίτια του θανάτου τους 48χρονου αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις σε περίπου 20 μέρες με ένα μήνα σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες από το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής συνοψίζουν ότι o θάνατος του προήλθε από έναν τύπο γάγκραινας.

Σε κάθε περίπτωση, όλα θα ξεκαθαρίσουν από τη στιγμή που οι ιατροδικαστές θα έχουν στα χέρια τους τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις όποτε και θα εξακριβωθεί το εάν ο θάνατος πρόκειται όντως από τσίμπημα αράχνης ή είναι άλλη η αιτία του.

Την Κυριακή το μεσημέρι ο άτυχος άνδρας ένιωσε έναν ερεθισμό ψηλά στον μηρό ύστερα από βόλτα σε παραλία, σταδιακά οι ενοχλήσεις γίνονταν πιο έντονες και την Τρίτη το πρωί πήγε σε ορθοπεδικό, ο οποίος διαπίστωσε φλεγμονή και τον έστειλε στο νοσοκομείο.

«Από επικοινωνία με τα κέντρα δηλητηριάσεων και άλλους επιστήμονες σε άλλα νοσοκομεία πήγε το μυαλό τους σε τσίμπημα. Λαμβάνοντας υπόψιν την κλινική εικόνα λοιπόν και την εξέλιξη του κατέληξαν ότι μάλλον δεν είναι φίδι, είναι κάποια αράχνη. Δεν υπάρχει εργαστηριακό δείγμα που να είδαν δηλητήριο ή κάτι άλλο ακόμα», ανέφερε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης προσθέτοντας ότι ο άτυχος άνδρας ήρθε στο νοσοκομείο μεσημεριανές ώρες, του χορηγήθηκαν κάποια αναλγητικά για τη φλεγμονή αγωγή κι έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

«Επέμενε να φύγει ο άνθρωπος για να συνεχίσει τις διακοπές του, αλλά οι γιατροί είχαν ανησυχήσει πλέον και του έκαναν εισαγωγή. Τα ξημερώματα της Τετάρτης η κατάσταση μέσα σε μία δύο ώρες άλλαξε τελείως ραγδαία. Τρομερή εικόνα μέσα σε δύο ώρες και το πρωί πια είχε αρχίσει να καταρρέει ο ασθενής, διασωληνώθηκε και μπήκε στη ΜΕΘ», πρόσθεσε.

Ο άνδρας κατέληξε την Πέμπτη με τους γιατρούς να εικάζουν ότι δέχθηκε τσίμπημα από καφέ αράχνη, για την οποία δεν υπάρχει αντίδοτο στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς δύο είναι τα δυνητικά επικίνδυνα για τον άνθρωπο είδη αράχνης στην Ελλάδα, η μεσογειακή μαύρη χήρα και μια καφέ αράχνη που ονομάζεται μεσογειακή λοξοσκέλη ή αλλιώς αράχνη βιολί.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι για το δηλητήριο της καφέ αράχνης δεν υπάρχει αντίδοτο σε αντίθεση με την επονομαζόμενη μαύρη χήρα για την οποία είναι διαθέσιμος ορός.

«Αν τσιμπηθούμε μπορούν τοξίνες είτε νευροτοξίνη είτε αιμοραγγική τοξίνη να εισέλθουν στον οργανισμό μας και αναλόγως τι είδους τοξίνες να έχουμε είτε πολύ σοβαρούς πόνους είτε παράλυση είτε αιμορραγική διάθεση. Μιλάμε για δερματικά και νεκρωτικά έλκη που μπορεί να γίνει είσοδος και άλλων μικροβίων»,εξηγεί η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

«Η μεσογειακή μαύρη χήρα αυτή δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο έχει νευροτοξικό δηλητήριο βέβαια υπάρχει αντιαραχνικός ορός στην Ελλάδα για αυτή την αράχνη και τα περιστατικά θανάτου ευρωπαϊκά μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού και δεν υπάρχει καταγεγραμμένος θάνατος στην Ελλάδα», συνοψίζει ο Βιολόγος- Ερπετολόγος, Ηλίας Στραχίνης και σημειώνει επιπλέον ότι θα μπορούσε αν υπήρχε νεκρωτική δερματίτιδα, η οποία οδήγησε στην υπόθεση της καφέ αράχνης να ήταν ας πούμε για παράδειγμα μία βακτηριακή λοίμωξη που οδήγησε σε νεκρωτική απονευρωσίτιδα.

«Δεν υπάρχουν αποδείξεις για επιπλοκές και δεν υπάρχει κανένας καταγεγραμμένος θάνατος στην Ευρώπη ολόκληρη και παγκοσμίως από ευρωπαϊκή λοξοσκέλη.», κλείνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.