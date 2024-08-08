Σε νέα υψηλά έτους η τιμή του φυσικού αερίου 

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα το ράλι στις τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Δεκεμβρίου στον απόηχο των ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στις ρωσικές ροές που διέρχονται από την Ουκρανία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς έκλεισαν κατά 4,3% υψηλότερα, στα 40,10 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μετά τις μάχες στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, όπου βρίσκεται ο σταθμός-κλειδί μεταφοράς ρωσικού αερίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος, από την εισβολή του Πούτιν στη γείτονα χώρα το 2022.

Ο σταθμός της Σούντζα, κοντά στα σύνορα, είναι ο τελευταίος μεταφοράς αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας. Οι ροές συνεχίζονται για την ώρα, με τις ποσότητες να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα, μεταδίδει το Bloomberg.

Όπως δήλωσε νωρίτερα και ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουσένκο, η οδός διαμετακόμισης που χρησιμοποιείται για τις παραδόσεις του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας εξακολουθεί να λειτουργεί.

Η Ευρώπη έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα ώστε να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μετά την κρίση του 2022, στα οποία περιλαμβάνεται η ενίσχυση των εισαγωγών υγροποιημένων καυσίμων. Ωστόσο, ορισμένες χώρες εξαρτώνται ακόμη από το ρωσικό φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα οι οικονομίες τους να είναι ευάλωτες σε ξαφνικές διακοπές ροών.

“Υπάρχει ακόμη μεγάλη ποσότητα η οποία θα χαθεί αν οι ροές διακοπούν άμεσα” δήλωσε ο James Waddell, επικεφαλής ευρωπαϊκού φυσικού αερίου και παγκόσμιου LNG της Energy Aspects Ltd.

“Εκ πρώτης όψεως πιστεύουμε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν κίνητρα ώστε να διατηρήσουν τη ροή του φυσικού αερίου σε κανονικά επίπεδα” ανέφερε σε ανάλυση αναλυτής της Citigroup.

Η συμφωνία

Η συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους, οπότε οι ροές αναμένεται και να σταματήσουν. Σε μια ένδειξη ωστόσο του πόσο σημαντικό είναι το φυσικό αέριο για τη Γηραιά Ήπειρο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διεξάγουν συνομιλίες σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι ροές και μετά τη λήξη της συμφωνίας.

Πάντως, μια απότομη διακοπή στις ροές φυσικού αερίου θα είναι σοκ για κράτη όπως η Σλοβακία και η Αυστρία οι οποίες εξαρτώνται ακόμη από το ρωσικό φυσικό αέριο

Σημειώνεται πως τα ολλανδικά συμβόλαια για το φυσικό αέριο, έχουν αυξηθεί κατά 45% από τις αρχές Απριλίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.