Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης στην πολιτεία της Μινεσότας, η οποία δοκιμάζεται από αντιδράσεις μετά τους θανάτους διαδηλωτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο λεγόμενος «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν, κάνοντας λόγο για αποχώρηση δυνάμεων «σύντομα».

Απευθυνόμενος στα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Χόμαν διεμήνυσε ότι θα «παραμείνει μέχρι να εξαφανιστεί το πρόβλημα», τονίζοντας πάντως πως έχει δώσει εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης να εργαστούν πάνω σε ένα «σχέδιο αποχώρησης» από την πολιτεία.

«Ο Πρόεδρος, ένα από τα λόγια που μού είπε όταν ήρθα εδώ, είναι ότι δεν θέλει να δει κανέναν να πεθαίνει... Δεν θέλω να δω κανέναν να πεθαίνει, ούτε καν τους ανθρώπους που ψάχνουμε. Δεν θέλω να δω κανέναν να πεθαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χόμαν.

Ο Χόμαν, αναγνώρισε ότι οι Αμερικανοί πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται για την ομοσπονδιακή επιβολή της μετανάστευσης, αλλά αρνήθηκε να μιλήσει για τις δολοφονίες Αμερικανών πολιτών από πράκτορες επικαλούμενος τις εν εξελίξει έρευνες ή να σχολιάσει νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

«Έχετε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία — το υποστηρίζω», είπε ο Χόμαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Μινεάπολη. «Έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε. Απλώς ζητώ να διατηρηθεί η ειρήνη».

Τα σχόλιά του αντιπροσωπεύουν μια αξιοσημείωτη απόκλιση από τον τρόπο με τον οποίο άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι είχαν αναφερθεί στους διαδηλωτές. Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και ο αξιωματούχος της Συνοριοφυλακής Γκρέγκορι Μποβίνο είχαν επανειλημμένα αποκαλέσει όσους διαμαρτύρονταν για τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις μετανάστευσης στην πόλη «ταραχοποιούς», «ταραξίες» ή «εξεγερμένους».

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες που δεν ενεργούν με επαγγελματισμό θα «αντιμετωπίζονται αναλόγως, όπως σε κάθε άλλη ομοσπονδιακή υπηρεσία», επισημαίνοντας το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο εργάζονται οι αξιωματικοί της ICE και οι πράκτορες της CBP εν μέσω προσπαθειών επιβολής της μετανάστευσης στη Μινεσότα.

«Έχουμε πρότυπα συμπεριφοράς» διαβεβαίωσε.

Ο Χόμαν ξεκαθάρισε πάντως ότι η απειλή, η παρεμπόδιση ή η επίθεση κατά των αρχών επιβολής του νόμου «δεν είναι ποτέ αποδεκτή» και θα υπάρξει «μηδενική ανοχή» σε κάτι τέτοιο.

Μετά από την έντονη παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων (ICE, CBP) που οδήγησε σε επεισόδια και θανάτους Αμερικανών πολιτών, ο Χόμαν ανακοίνωσε ότι εξετάζει ένα «σχέδιο αποσυμπίεσης», με στόχο να μειωθεί ο αριθμός των ομοσπονδιακών πρακτόρων στους δρόμους των πόλεων (όπως η Μινεάπολη), ώστε η κατάσταση να επιστρέψει σε μια πιο «φυσιολογική» ροή επιβολής του νόμου.

Ο Χόμαν διευκρίνισε ότι έχει μιλήσει με τους τοπικούς επικεφαλής των αρχών επιβολής του νόμου σχετικά με τη διατήρηση της ασφάλειας των πρακτόρων ως τρόπο για να μειωθεί τελικά ο αριθμός των ομοσπονδιακών πρακτόρων στο πεδίο.



«Οι αρχηγοί με τους οποίους έχω μιλήσει έχουν δεσμευτεί να ανταποκρίνονται στις κλήσεις 911 (σ.σ το αμερικανικό100) όταν οι διαδηλωτές γίνονται βίαιοι, οι πράκτορες βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση και υπάρχουν επιθέσεις», είπε ο Χόμαν. «Έχουν δεσμευτεί να διατηρούν τη δημόσια ασφάλεια και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όχι για την επιβολή του νόμου περί μετανάστευσης, αλλά για τη διατήρηση της ειρήνης».



Στη σκιά των δολοφονιών Αμερικανών πολιτών (Ρενέ Γκουντ, Άλεξ Πρέτι) η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέες κατευθυντήριες γραμμές για τους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για την αποφυγή εμπλοκής με «ταραχοποιούς» και την εστίαση μόνο σε καταδικασμένους μετανάστες ή μετανάστες που αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες, δήλωσαν στο CNN αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Η μητρόπολη του αμερικανικού βορρά παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά τον θάνατο το Σάββατο του νοσηλευτή Πρέτι, ενός 37χρονου διαδηλωτή, από πυρά ανδρών της συνοριοφυλακής (CBP), μερικές εβδομάδες μετά τον θάνατο της συνομήλικής του Γκουντ, μητέρας τριών παιδιών, από τα πυρά ενός πράκτορα της ICE.

Η συνοριοφυλακή ανακοίνωσε πως έθεσε σε διαθεσιμότητα από το Σάββατο δυο πράκτορες που ενέχονται στον θάνατο του Πρέτι, ο οποίος έγινε στόχος τουλάχιστον 10 πυροβολισμών ενώ ήταν πεσμένος στο έδαφος. Πρόκειται για την «προβλεπόμενη» διαδικασία, διαβεβαίωσε εκπρόσωπός της μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.