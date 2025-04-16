Βίντεο που δείχνει τον όμηρο Ρομ Μπρασλάβσκι, 21 ετών, τον οποίο κρατά αιχμάλωτο στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Πρόκειται για το πρώτο σημάδι ζωής από τον Μπρασλάβσκι, 558 ημέρες μετά την απαγωγή του, όταν βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο φεστιβάλ μουσικής Nova, απ’ όπου και απήχθη. Η οικογένειά του έχει δημοσιεύσει μαρτυρίες παρευρισκομένων που αναφέρουν ότι ο Μπρασλάβσκι έσωσε ζωές κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

La familia de Rom Braslavsky autoriza ahora la difusión únicamente del video corto y borroso (el adelanto que fue publicado antes del video completo).



La familia no autoriza por el momento la publicación del video completo ni de imágenes extraídas de él. pic.twitter.com/spUDrvoi0l — Fuente Latina (@FuenteLatina) April 16, 2025

Η οικογένεια ενέκρινε τη δημοσίευση ενός σύντομου αποσπάσματος του βίντεο, στο οποίο το πρόσωπο του ομήρου είναι θολωμένο. Σύμφωνα με το περιεχόμενο, το βίντεο φαίνεται να έχει τραβηχτεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο βίντεο ο Μπρασλάβσκι ακούγεται να παραπονιέται για μια ασθένεια που, όπως λέει, του προκαλεί φαγούρα σε όλο το σώμα, και απευθύνει έκκληση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του, ρωτώντας: «Πού είστε;»

Ο Μπρασλάβσκι περιγράφει τη σωματική και ψυχολογική του κατάσταση ως δύσκολη, ενώ κάνει λόγο και για τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Απευθυνόμενος προσωπικά στον Νετανιάχου, ρωτά: «Μπορείς να με βγάλεις από εδώ;»

